空軍司令部於17日上午在空軍台東志航基地，為日前殉職的F-5E飛行官朱冠甍舉行烈士公祭典禮，蔡英文總統在國防部長嚴徳發陪同下，頒發朱中校褒揚令，並慰問遺眷；隨後由空軍司令代表蔡英文總統頒授忠勇勳章並追晉空軍中校，蔡說：「冠甍，你的任務結束了，謝謝你！」。

空軍以國旗覆蓋殉職飛官朱冠甍靈柩。（蔡旻妤攝）

受任職漢翔航空公司父親影響的朱冠甍，自幼就立志成為飛行員，在2013年畢業於空軍官校，分派空軍第7飛行訓練聯隊，期間歷任飛行官、情報官及作戰官等職務；熱愛音樂的他，在創作曲《藍天》中，譜出自己捍衛領空的初衷與瀟灑無畏的勇氣「我知道，飛行是危險的，我也知道，飛行這條路是孤獨的；但我很清楚知道，這是我的夢，看到你們的笑靨，守護這個家。」

4架F5型機編隊通過啟靈隊伍上方，向朱冠甍致上最崇高的敬意。（莊哲權攝）

4架F5型機編隊通過啟靈隊伍上方，向朱冠甍致上最崇高的敬意。（莊哲權攝）

「我們感到非常心痛與不捨！」蔡英文致詞表示，我們失去的，不僅是一個孝順的兒子、貼心的丈夫、疼小孩的父親、也是優秀的軍官；冠甍殉職是國軍的損失，也是國家的損失，感謝他盡忠職守，守護國家安全。

蔡總統引用朱創作歌曲「藍天」歌詞，「我想抓住藍天，用盡生命一切，守護青天白日的家園」，這個志願將會由空軍弟兄傳承下去，雖然冠甍不在身邊，但他的精神不會離開，他是國軍傑出的同袍，也是年輕人築夢踏實的榜樣，最後，她向冠甍說：「你的任務結束了，謝謝你！」

4架F5型機編隊通過啟靈隊伍上方，向朱冠甍致上最崇高的敬意。（莊哲權攝）

公祭典禮結束後，進行啟靈儀式，憲兵班執行「發矧槍」（鳴槍），由4架F5型機以追悼隊形通過啟靈隊伍上方，向朱冠甍致上最崇高的敬意和追思，朱的忠骸將安厝於新店碧潭空軍烈士公墓，以告慰烈士英靈。

(中時 )