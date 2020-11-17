運勢命理老師艾菲爾分享，11/17是「天赦日」，這是上天開恩特赦的大好日子，玉皇大帝會開天門巡視人間。可利用「天赦日」這天在自己的住家門口擺案桌拜天公，或是去天公廟懺悔赦罪。在這一天行善則有百倍之善，作惡則有百倍之惡，所以大家一定要多行善積德。

艾菲爾老師提醒，要消災之人，記得當天可以茹素，或禁食牛肉，典故有兩個說法，說法一是體型大的動物有佛性，「牛」是人類有在吃的動物中體型最大的，也代表這種動物越接近佛性；說法二是投胎轉世輪迴，我們常聽到：「今生難以回報，來世做牛做馬。」因此許多人相信牛丶馬和狗，都是比較靈性的動物，認為牛丶馬和狗是人類為了報恩投胎轉世的。

想要在天赦日轉運，艾菲爾老師建議可於當天前往天公廟懺悔以求赦罪。倘若無法前往廟宇，也可在家中拿一張白紙，寫下自己想懺悔之事，然後觀想玉皇大帝為自己清淨過往業障，最後再將紙張撕掉，直接丟棄垃圾桶，這象徵著「過去種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生」，未來也不再犯相同的過錯。

11/7立冬之後，十二生肖正式交上來年的運勢，如果開始感覺到運氣大幅滑落、不如從前，請你一定要多說好話、做好事、心存善念，如此將為你趨吉避兇，也可以利用接下來的吉日，一心觀想神佛菩薩，為你除厄降福；11/17天赦日則把握好機會求平安、化解因果業障轉運；11/29下元節可祈求消災、解厄、祈福、轉運；有生育計畫者則可在12/2求子、求孕。

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(中時新聞網)