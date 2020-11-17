一名家長在臉書社團《靠北幼稚園》發文抱怨兒子的老師，他們家是雙薪家庭，身為家長白天要工作、回家後要處理孩子的事情和做家事，而老師留Line給家長們，不就是要讓家長更方便連絡老師嗎？難道老師是覺得當家長的人都很閒？

該網友指出，常常忙完所有事情都已經是半夜1、2點，甚至偶爾會到3點，但也只有這時候才有空傳訊息給老師啊？身為老師難道不能體諒家長工作辛勞？怎麼還怪我們半夜打擾，難道不會把手機調成靜音嗎？如果不讓傳訊息，當初又何必要留Line呢？

豈料，原想討拍的文章，竟被網友狂轟「恐龍家長」，「體諒是要互相的OK，憑什麼要老師單方面的體諒你」、「恐龍家長，老師也是有上下班時間啊！方便當隨便」、「地球不是繞著誰而轉動的」、「標準的恐龍家長」、「恐龍家長很棒耶！原來老師是便利商店，24小時服務」、「你繳的錢只有包他的上班時間，而且是十分之一」。

另有網友指出，老師是工作，白天上班，回家不能休息嗎？並呼籲原PO要有同理心，若在家收到老闆訊息說「他只有半夜才有空」，你能開心接受嗎？24小時營業的便利商店也有3個人輪班，若要老師24小時上崗，是否該付三倍的薪水呢？

(中時新聞網)