「超越50、邁向80」一分鐘護你肺（圖/邱立攝）

11月18日是世界肺阻塞日，肺阻塞(COPD, Chronic obstructive pulmonary disease)為全球十大死因第三名，名列台灣國人十大死因第七名已是第11年，尤其40歲以上民眾為高危險族群，平均每十六人就有一人罹患肺阻塞！有鑑於此，國民健康署與台灣胸腔暨重症加護醫學會聯手呼籲國人正視肺部健康的重要性。

台灣胸腔暨重症加護醫學會發起『超越50 邁向80 一分鐘護你肺』登階挑戰，目前全台有上千人響應，累積已突破40萬階! 林孟志理事長表示，在108年就有6,301人因肺阻塞離世！推估全台有超過40萬人已罹患中重度肺阻塞卻尚未就醫治療，為提升肺阻塞的及早發現與治療率，積極推動民眾一分鐘登階自我檢測肺功能。

「菸害」是導致肺阻塞主因之一 吸菸者罹患肺阻塞的風險高出6.3倍

2020年全球受到新冠肺炎疫情影響，引起國人對肺部健康的高度重視，國民健康署署長王英偉表示，肺阻塞為不可逆的呼吸道阻塞疾病，而「菸害」更是導致肺阻塞重要危險因子，研究證實，吸菸者罹患肺阻塞的風險較非吸菸者高出6.3倍、而未吸菸的成年人每周暴露於二手菸的環境下超過10小時，更有1.42倍的肺阻塞死亡風險，王英偉強調，降低吸菸率是國健署的首要任務，提醒全民從「戒菸」開始遠離肺阻塞，別讓你的肺卡住 立即戒菸不「肺」力，日常更可透過簡易的登階運動，檢視自身肺部健康。

40歲以上民眾忽視肺阻塞症狀 後果不容小覷！

根據台灣胸腔暨重症加護醫學會最新的「國人肺阻塞現況及認知調查」，40歲以上的民眾有高達50%不清楚肺阻塞疾病，更有70%不知「咳、痰、喘」為肺阻塞症狀，表示民眾對肺阻塞疾病認知仍嚴重不足。

67歲患者賴女士，因工作關係常處於二手菸環境中，大約40歲時出現嚴重咳嗽、喘症狀，一開始以為只是感冒，但嚴重時竟爬不到2樓就喘不過氣、甚至有快窒息的感覺！須休息平復後才能繼續，初期以為自己是氣喘，至胸腔內科檢查後才發現是肺阻塞，在遵循醫師的建議用藥及肺復原運動後，穩定肺部狀況，現在走三層樓已不是問題！如今賴女士也建議親朋好友每天走樓梯、觀察自己爬樓梯的狀況，注意肺部健康！

羅東博愛醫院邱國欽副院長表示，肺阻塞「咳、痰、喘」症狀與感冒太過相似而常被輕忽，在韓國、英國的統計調查顯示，高達80%肺阻塞患者無警覺發現時已錯過黃金治療期，首次就診已是中重度肺阻塞。

而在台灣，根據「台灣胸腔暨重症加護醫學會」公佈調查顯示，已確診肺阻塞、或出現咳、痰、喘症狀的40歲以上人口約佔6.1%，與健保資料庫的肺阻塞盛行率2.48%比較仍有差距，代表國人對肺阻塞疾病意識偏低，實際罹患肺人數，可能比預期盛行率高出更多。

邱國欽更補充到，肺阻塞患者須特別注意急性惡化風險，因急性惡化住院的患者，出院一年死亡率高達22%，若無妥善治療，也可能惡化如心血管疾病、糖尿病、骨質疏鬆、憂鬱、肺癌等共病症。

邱國欽醫師表示調查顯示超過70%的民眾從未做過任何肺功能檢查，建議平時就可透過生活周圍的階梯進行肺功能的簡易測試，如果一分鐘爬不到30階、伴隨著有咳痰喘的症狀就有可能是肺阻塞高危險群，建議盡早至胸腔內科，若是40歲以上的吸菸者，至少半年做1次肺功能檢查。

邱醫師也提醒肺阻塞患者，根據最新2020年國際治療指引(GOLD Guideline)，只要遵循醫師用藥指示根據不同的症狀，進行單方、複方支氣管擴張劑或吸入性類固醇治療，規律正確用藥，即可減輕肺阻塞症狀，維持良好的生活品質。

台灣胸腔暨重症加護醫學會 推一分鐘登階自我檢測

台灣胸腔暨重症加護醫學會王鶴健理事表示，為提升肺阻塞的早篩與治療率，醫學會積極推動一分鐘登階自我檢測：若爬不到30階就喘到無法繼續，就是肺阻塞高危險族群，建議至胸腔內科檢查；一分鐘爬30至50階，屬肺阻塞中度風險族群，若有吸菸史仍需多留意；若一分鐘內可爬超過50階，表示肺功能相當不錯，屬於低風險族群。

今年更邀請綜藝模仿天王邰智源擔任衛教大使，攜手推出「一分鐘護你肺 登階挑戰」影片，影片發出後更引起陳漢典、郭子乾、大蛇丸、艾力克斯、李詠嫻、李㼈、瑞瑪席丹、劉軒、youtuber蔡哥超過30位名人接力響應，衛教大使邰智源更喊話民眾落實固定登階自我檢測『超越50 邁向80 一分鐘護你肺』養成習慣有樓梯就持續登下去！

不僅如此，更於北中南三地巡迴舉辦全民登階挑戰活動，邀請全民起身響應一分鐘登階自我檢測！王鶴健理事表示，此次全民以登出40萬階為目標，其意為40萬肺阻塞患者早期篩檢與治療努力，活動總計已有千人以上響應登階、最終成功突破46萬階的好成績！期許民眾養成每日登階檢測的習慣，了解自己是否為肺阻塞危險族群。

(中時新聞網)