【政新鮮】行政院梗圖蟑螂隊出沒?! 王世堅怒轟：攻擊我別找太監

行政院發言人丁怡銘日前因「牛肉麵風波」，已向行政院長蘇貞昌請辭獲准，但有政院官員被抓包製圖發送給網軍，引發外界質疑難道網軍的「中央廚房」就藏在行政院內部？對此台北市議員王世堅怒批：「應該把這樣的網軍部隊就地解散，不要用網軍美化自己。」

針對行政院發言人丁怡銘發言引發牛肉麵風波，行政院長蘇貞昌（右二）日前帶著丁怡銘（前左）前往皇家牛肉麵重慶店用餐，再次向老闆陳世楨（右）表達歉意。（趙雙傑攝）

台北市議員王世堅接受《中時新聞網》採訪表示，這次牛肉麵風波會導致不分藍綠看不下去的主要原因是權力的傲慢，竟然為了修理不同的聲音，用國家機器來對付一家牛肉麵店，認為這已是大砲打小鳥，太過分！

王世堅也呼籲，在野黨不要見獵心喜，應該也要把網軍裁撤掉，因為任何一個政黨用的網軍都是「成事不足，敗事有餘」，反而挑起人性不好的一面。王世堅說，雖然他也曾被網軍攻擊，「只是我都不當一回事，甚至怒轟希望派點像樣的網軍來攻擊我、糟蹋我，不要派一些太監」。

王世堅相信，這次網軍的事件院長應該要有明快的作為，讓這樣的網軍部隊就地解散，不要再依賴網軍美化自己，也不要再用網軍去攻擊霸凌跟你意見不同的人，若是真的認真做事的人，真的假不了，人民是可以感受出來的。最後王世堅也以八字送蘇院長「深自反省，重新振作。」這才是國家之福。

(攝影剪輯/陳威成)

(中時新聞網)