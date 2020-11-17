繼台大、淡江大學發生學生輕生事件之後，16日晚間又有2名台北海洋科大男女學生，以及17日凌晨1名台南成功大學學生，皆在租屋處被發現輕生不治。有大學校長表示，現在整個社會氛圍對學生影響很大，「如果整個社會很健康，大家也會健康。」

台大日前發生5天3起學生輕生、造成2死1傷，淡江大學14日也有1名學生墜樓之後，17日凌晨又有1名台南成功大學中文系四年級學生在校外租屋處燒炭，送醫之後宣告不治。另2名台北海洋科大男女學生在租屋處輕生，16日被女方父親發現時已氣絕多時明顯死亡。

如何確保學生在校務租屋處安全？台北商業大學校長張瑞雄表示，學校會安排教官、導師，不定期的省視及關懷，到學生租屋處訪視。但他也表示，現在整個社會氛圍很不好，政治混亂，問題很多，對學生產生影響；「如果整個社會很健康，大家也會健康。」

張瑞雄表示，學校只能加強宣導，讓老師上課時除了知識之外，也稍微要講一下人生的道理；但是老師也很為難，講太多有時又被學生抱怨投訴指「老師上課都講一些有的沒的」。

世新大學副校長李功勤表示，該校除了校內宿舍，也有深坑校外宿舍，學校會請深坑派出所加強夜間巡邏，也請當地里長幫忙路燈照明，巡邏箱也改為放在深坑警衛室。李功勤特別表揚深坑宿管中心佛心同仁葉益昌，由於住在深坑宿舍的學生若晚上有課，回到宿舍要搭公車上來，公車發車間距很長，深坑宿管中心就建立一個群組，晚歸學生只要在群組裡喊一聲，葉益昌就開車下來接送，。李功勤說，這不是因為這次長榮大馬女學生的命案才開始，這個暖心舉止已經好多年了，有時半夜同學生病，葉益昌也義不容辭開車送醫。

李功勤說，至於校外租屋學生，學校會配合生活輔導組和學務處教官定期拜訪，並找來當地里長來一併檢視賃居瓦斯、逃生路線、照明設備以及滅火器等；全校導師會議會有專人講習，還有專人注意網路上同學的情緒變化及留言，並且適時通報系上共同超前部署，以杜微防漸。

至於校際之間，李功勤說，有些學生高中起就有憂鬱、躁鬱、思覺失調病史，學校諮商中心會根據名單加強輔導高關懷學生，也請系辦及班導師或同學多加關懷，多是課業、感情問題，效果還算不錯，有時也會轉介醫療單位，「這是學校方面能做的。」

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