為提升執勤員警防禦駕駛與安全駕駛能力；中市警局特別前往「財團法人山葉機車安全駕駛文教基金會」辦理四個梯次「員警駕車技能及操控技巧」訓練研習班。（台中市警局交通大隊提供／馮惠宜台中傳真）

警察機關員警因勤務中或非勤務中發生交通事故傷亡案件時有發生，員警於接獲通報前往處理案件途中，常因求好心切而快速行駛，惟防禦駕駛觀念不足及操控技巧不熟悉而發生交通事故事件頻傳，為增進警察同仁安全駕駛概念及技能，提升執勤員警防禦駕駛與安全駕駛能力；中市警局特別前往「財團法人山葉機車安全駕駛文教基金會」辦理四個梯次「員警駕車技能及操控技巧」訓練研習班，員警上完課程後，紛紛表示學到與以往更多不同的安全駕駛觀念，受益良多。

訓練研習共計四個梯次，每梯次20人共80人；課程內容涵蓋機車騎乘姿勢調整、綜合基礎（煞車、低速過彎V字、坡道乘越、滑胎過彎、緊急迴避），基金會教官表示，對於外勤員警來說，每天執行各種巡邏、臨檢等攻勢勤務，在路上最重要的一件事情，就是確保行車的安全；本次教育訓練，從各項駕車細節及事故預防、危險須知，以及分心駕駛及動態示範等，由教官輪番教學示範後，再分別請員警上場實際操作及測驗等；精實的訓練讓員警深感不虛此行、受益良多。

台中市政府警察局楊源明表示，為了強化員警執勤駕車安全觀念，特地安排安全防禦訓練，利用實做駕駛術科訓練；讓執勤的同仁都能親身體驗，以提升執勤的臨機應變反應，除了保護自身安全外，在執勤時對於緊急狀況都可以透過訓練加強駕車的靈敏度，使每一次任務都能順利圓滿的達成，並達到零事故的發生。

(中時 )