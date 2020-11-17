內政部今日舉辦「內政部落實智慧國土計畫暨空間測繪技術發表會」，由內政部次長邱昌嶽主持開幕式。邱昌嶽表示，政府在本月已啟用3D國家底圖，今天也正式發布20公尺網格DTM（數值地形模型）資料，營建署並已建立全國管線資料庫，面積達46.2萬公頃，且與國家底圖的資料整合應用。希望透過產官學研交流，持續精進相關作業，除有助自駕車產業發展外，更要邁向3D智慧政府。

邱昌嶽指出，為推動智慧政府，內政部自105年至今已完成多項成果，除過去持續建置國土基礎資料外，今年11月也正式發布3D國家底圖，開啟「多維度國家空間資訊服務平臺」上線服務；為豐富國家底圖的內涵，也持續更新全國數值地形模型資料，在今日正式發布「2020年全臺灣及部分離島20公尺網格DTM資料」，供大眾使用。

另外，營建署也已建立全國管線資料庫，涵蓋面積已達46.2萬公頃，佔全國都市計畫區面積約96％（8米以上的市區道路），未來也將推動非都市地區例如縣道、鄉道等跨區域道路的資料建置，建立更完整的公共管線資料庫系統。

邱昌嶽說，內政部已建置TGOS（Taiwan Geospatial One Stop）圖資平台，供各界應用。並與相關部會合作，推動自駕車關鍵技術研發，優化資訊整合平台，整合高精地圖供應服務，要完善「車、路、雲、圖」一體架構。

內政部表示，為了促進國土資訊系統（NGIS）成果的交流，這次活動以「跨域共享X決策升級」為主題，結合「DTM(數值地形模型)開放資料與加值應用」、「圖資整合、流通與應用」、「三維國家底圖成果應用」、「空間測繪技術成果發表」等4大主題，邀請專家學者發表及座談，逾600人報名參加，期待透過這次發表會，藉由產學研界的交流，提高我國3D圖資應用及產業發展，深化空間資料輔助智慧決策。

(工商 )