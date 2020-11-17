多家企業16日發佈聯合聲明，深圳市智信新資訊技術有限公司已與華為投資控股有限公司簽署了收購協議，完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購。出售後，華為不再持有新榮耀公司的任何股份。

深圳特區報報導，聲明稱，所有權的變化不會影響榮耀發展的方向，榮耀高層及團隊將保持穩定。投資新榮耀的經銷商和代理商也承諾：未來只享有財務上的投資回報，在業務側將遵循公平交易的市場化原則，與其他經銷商、代理商享受同等機會。

深圳市智信新信息技術有限公司，由深圳市智慧城市科技發展集團與30多家榮耀代理商、經銷商共同投資設立，包括天音通信有限公司、蘇寧易購集團股份有限公司、北京松聯科技有限公司、深圳市順電實業有限公司、山東怡華通信科技有限公司、深圳冀順通投資有限公司、河南象之音健康科技有限公司、福建瑞聯優信科技有限公司、內蒙古英孚特通訊技術有限公司、哈爾濱金潭科技發展有限公司等。

工商資料顯示，深圳智信新於2020年9月27日成立，註冊資本人民幣1億元。其中，深圳國資委全資控股的深圳智慧城市科技發展集團持股98.6％，深圳國資協同發展私募基金合夥企業持股1.4％。

(工商 )