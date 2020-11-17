17日台股指數再創高13,780點後維持高檔震盪，櫃買指數也連動震盪走勢，矽晶圓、PA等類股都呈現走堅行情；櫃買中心系列「櫃買市場業績發表會」，17日「富櫃200（二）」主題業績發表會，由璟德（3152）、大學光（3218）、統新（6426）等3家上櫃公司登場，說明最新業績表現及營運展望。

櫃買上周10日首場次「富櫃200（一）」主題業績發表會由精測、環球晶、中美晶三雄打頭陣後，本周於17日、19日及20日連續推出「富櫃200（二）」、「富櫃200（三）」及「科技生活」等三場主題業績發表會，都是在櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加）。

11月17日推出「富櫃200（二）」主題，包含高頻整合元件及模組設計製造公司璟德、知名視力矯正手術及眼鏡通路商大學光（3218）、光通訊薄膜濾光片專業廠統新（6426）等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心表示，各場次業績發表會簡報資料都可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人也可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題；各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，可查詢櫃買中心網站。（網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）

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