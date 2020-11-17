中天電視台換照事件鬧得沸沸揚揚，台南市議員謝龍介17日市政總質詢時，強調媒體本來就有立場，無論美國的川普、拜登，或陳水扁、馬英九等總統都沒想過要封殺媒體，為何行政院長蘇貞昌介入NCC如此嚴重？要求市長黃偉哲利用行政院會關切此事。黃答說，等議會結束後，行政院有召開院會時，將適時、適度對媒體的事情表達一些看法。

謝龍介表示，美國福斯電視原本最挺川普，但後來翻臉後，川普沒有要它關台，拜登也沒有要關台；CNN等媒體如此攻擊川普，川普4年任內也沒有要關台。接著，謝龍介反問黃偉哲說，如果記者寫你不好，你會下令封殺嗎？沒有啊！那為何你們的同志蘇貞昌，幹個行政院長介入NCC如此嚴重？

謝龍介強調，中天有很多立場他也不同意，但是媒體本來就有立場；三立電視當年在國民黨執政時，對執政團隊如此強烈批判，執政團隊也沒說要關掉它；中華民國馬英九、陳水扁等2位政治光譜如此極端對立的政治人物，2人都擔任8年的總統，有說想要將那個媒體關掉嗎？即使想歸想，但卻都不敢下手。

謝龍介告訴黃偉哲，每個禮拜你都可以到行政院開院會，卻未曾對此一事件發言，「我對你有些意見」。黃偉哲回應指出，中天的事件浮上檯面時，議會定期會已經開始，他都在議會；等到議會結束，如果行政院再召開院會時，他將適時、適度對媒體的事情表達一些看法。

謝龍介認為，對媒體可以不爽，可以有看法，但即使他們的立場與我們不同，我們還是要全力捍衛言論自由；前市長賴清德在此發表台灣獨立的言論，他也極力反對，但那是他的言論自由範疇，一定要保護他可以發聲啊！

(中時 )