華為回應出售旗下榮耀手機：一場自救行為 11:222020/11/17 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華為宣布出售旗下榮耀手機業務資產，為讓榮耀渠道和供應商能夠得以延續。（取自星島網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸業界盛傳許久的華為出售榮耀事件終於在今天(17日)塵埃落定，深圳市智信新信息技術有限公司已與華為投資控股有限公司簽署了收購協議，完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購，華為將不佔有任何股份，也不會參與經營管理與決策。 華為對出售榮耀一事發表聲明，指在不能持續獲得產業技術要素，以及消費者業務受到巨大壓力的艱難時刻，為讓榮耀渠道和供應商能夠得以延續，決定整體出售榮耀業務資產，並表示，共有30多家榮耀代理商和經銷商聯合發起今次收購，是榮耀相關產業鏈發起的一場自救行為。 (中時 ) #華為 #收購 #業務 #公司 #技術 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 沛美生醫推出風靡全球的大麻護膚品 04:102020/11/17 產業特刊 前十月詐騙網址數激增五倍 中華電 建防毒防駭安全網 04:102020/11/17 產業．科技 康控 拚明後年營運逆轉勝 04:102020/11/17 證券．權證 來台讀書就業 港生人數暴增 04:102020/11/17 兩岸藝文 Pure Storage新任台灣區總經理 呂晏緹上任 09:502020/11/17 財經 意法半導體感測技術為三星旗艦機Galaxy Note20 Ultra錦上添花 09:112020/11/17 財經 5G換機潮助攻 鉅橡業績轉佳 04:102020/11/17 證券．權證 八旬婦腦中風 黃金時間解危機 04:102020/11/17 地方新聞 金屬創新應用競賽 成績揭曉 04:102020/11/17 產業特刊 三陽震撼彈 電動機車緩3年量產 04:102020/11/17 財經焦點 兩岸熱門新聞 拿印度軍隊試驗 傳解放軍以微波武器奪回班公湖山頭 - 兩岸 台獨頑固分子清單 《環時》點名蘇貞昌 - 兩岸 山西黃河左岸 發現距今4500年遺址 - 兩岸 華為回應出售旗下榮耀手機：一場自救行為 - 兩岸 四面楚歌 陸緊抓戰略機遇期 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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