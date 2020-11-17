大陸業界盛傳許久的華為出售榮耀事件終於在今天(17日)塵埃落定，深圳市智信新信息技術有限公司已與華為投資控股有限公司簽署了收購協議，完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購，華為將不佔有任何股份，也不會參與經營管理與決策。

華為對出售榮耀一事發表聲明，指在不能持續獲得產業技術要素，以及消費者業務受到巨大壓力的艱難時刻，為讓榮耀渠道和供應商能夠得以延續，決定整體出售榮耀業務資產，並表示，共有30多家榮耀代理商和經銷商聯合發起今次收購，是榮耀相關產業鏈發起的一場自救行為。

(中時 )