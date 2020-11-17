日經指數上個交易日好消息不斷，除了續創29年新高外，日本第3季經濟成長數據，也是4個季度以來首次出現正成長。但這些利多消息，似乎無法為今早大盤添加上漲柴火。日經早開高逾百點後，隨開始震盪整理，指數也在開盤後約莫1.5小時越走越低。終於在交易2小時左右，大盤也出現下跌走勢。日經225指數早盤收25913.41點，上漲6.48點，漲幅0.03%。東證一部指數早盤暫收1727.39點，下跌4.42點，跌幅0.26%。

三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries)股價大漲近6.5%。三菱重工表示，將把自己在戰鬥機上研發技術，使用在無人機上面，未來可遠在一千公里以外距離，自在操控這些商用無人機。

集團公司三菱電機(Mitsubishi Electric)也跟著三菱重工沾光，早上漲3.6%。至於，全球市佔率最高的工業用機器人業者安川電機(Yaskawa Electric)，也上漲近3%。

表現較弱勢個股則為，久保田(Kubota)跌近2%，古河電氣(Furukawa Electric)也跌逾1%。

(時報資訊)