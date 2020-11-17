鋼筋及H型鋼大廠東和鋼鐵(2006)受惠產品漲價，前三季獲利年增8成，EPS達1.97元；在外資為首的法人買盤力拱，股價再創32.35元新高。

東和鋼鐵受惠鋼筋、H型鋼需求強勁加上營運績效提升，雖前三季營收301.15億元，年減10.72%；毛利率提升5.63個百分點至14.25%；營業淨利27.76億元，年增96.65%；歸屬於母公司累計淨利19.82億元，年增率約80%；基本每股盈餘1.97元。

第三季鋼價趨漲，加上台商回流建廠以及營建業回溫，東鋼第三季營收104.03億元，毛利率衝高至15.65%；單季營業利益10.79億元、淨利年增1.04倍至7.94億元，基本每股盈餘0.79元，再創今年以來最佳紀錄。

東和鋼鐵前三季營收301.15億元，比去年同期的337.34億元減少逾一成；因營運績效提升以及旗下越南廠營運回穩，整體毛利率14.25%，比去年同期上升5.63個百分點；整體淨利歸屬於母公司業主19.82億元，年增率約80%；基本每股盈餘1.97元。法人預估第四季營運維持高檔，全年EPS將上看2.6元以上。

東和鋼鐵自結10月營收39.14億元，年減5.99%；前10月營收約340億元，年減9.36%。

(時報資訊)