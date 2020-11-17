台灣之星基於OMO(Online-Merge-Offline)虛實融合的「買東西商城」自9月底開始試營運，銷貨營收成長220%，台灣之星也順勢宣布，「買東西商城」正式開站，且無論是否為台灣之星用戶，都可使用自身門號加入會員，搶灘全通路無縫新零售時代。

觀察2020年市場變化，線上線下界線日趨模糊有鑑於此，台灣之星跳脫傳統電信業的經營觀念，於今年9月底展開基於OMO(Online-Merge-Offline)虛實融合的「買東西商城」試營運，至今銷貨營收已成長220%，且期間適逢雙11逾10款商品下殺4.8折起，更是使得「買東西商城」湧現人潮，帶動全天流量相較平日攀升近4倍，不僅如此，參戰雙11，台灣之星也發揮「買東西商城」領先同業導入電商「直播導購」的優勢，推出直播限定搶購，歷經近2個月試營運期間的持續優化，台灣之星宣布「買東西商城」正式開站，也結合實體門市深入社區的特性，除了手機、配件等現貨商品外，在門市也可選購生活家電、美妝保健等線上商品並選擇宅配或配送到門市，解決家中無人取貨的問題，且無論是否為台灣之星用戶，都可使用自身門號加入會員而同享「專屬回饋日」高額回饋，不僅將選擇權交還給消費者，實現更自由彈性的個人化購物經驗，更將虛實資源化零為整，結合大數據應用，策略布局全通路無縫新零售時代。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星擁有誕生於數位原生時代的精準洞悉，看準Omni-Channel全通路體驗時代的來臨，歷經超過半年多方挖掘消費者的需求並反覆推翻與優化，導入虛實融合OMO思維打造出「買東西商城」及領先業界的「專屬回饋日」新零售商業模式，然而，為確保消費者獲得最完善的體驗，台灣之星從9月底便展開試營運，從中不斷蒐集顧客回饋微調精進，並在雙11期間通過大規模顧客與訂單的考驗，預計在正式開站後，將帶動銷貨營收成長5倍；接下來，台灣之星也將在全通路新零售的架構下結合大數據應用，蒐集並分析消費者輪廓與對應行為，持續提升精準選品與個人化推薦，提供消費者最大綜效的購物體驗。

另外，台灣之星「買東西商城」正式開站，為催熱買氣，消費者只要在一年內於台灣之星網路/實體門市單購商品，不限次數、消費累積滿3000元，即可享業界首創「專屬回饋日」優惠，於「專屬回饋日」當天消費可享最高50%購物金回饋。

(時報資訊)