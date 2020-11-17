距離聯合國所訂定的2030年永續發展議程，僅剩下10年時間，而根據渣打集團針對全球大型資產管理公司調查發現，旨在對抗貧窮、不平等或氣候變遷等關鍵問題的聯合國17項永續發展目標，仍缺乏足夠投資資金；全球主要投資仍集中在歐美已開發地區，資金不足可能是新興市場或未開發地區無法實現永續發展的主因。

渣打集團全球企業機構暨商業銀行業務行政總裁顧世民（Simon Cooper）表示，「近年來『聯合國永續發展目標』的推動有大幅進展，但調查結果顯示仍有許多努力空間。除了政府與公部門投資，更需要仰賴民間的大規模投資動能，平衡投資差距，以達成2030年的永續願景。若要達成這項目標，投資者必須將眼光放至已開發市場以外的區域，新興經濟體可望為投資者帶來獨特的契機，除了獲利與報酬，更能創造長遠且正面的影響，而現在就是採取行動的最佳時機。」

聯合國在2015年提出17項永續發展目標（Sustainable Development Goals,SDGs），呼籲世界各國在追求經濟發展的同時也保護地球，並以2030年為期程，作為全球邁向永續發展的關鍵指標。渣打集團於日前進行一項名為「50兆大哉問」的調查，針對總管理資產高達50兆美元的全球前三百大資產管理公司，了解其在與「聯合國永續發展目標」相關的投資態度。調查結果指出，在50兆美元的資產中僅有13%的投資與「聯合國永續發展目標」有關，而有20%受訪者坦承並不了解「聯合國永續發展目標」的內容。

渣打集團調查發現，全球企業越來越關注永續議題，有81%的受訪者表示在投資時會將環境、社會與公司治理（Environmental, Social, Governance，簡稱ESG）等面向納入考量；然而，這並不代表與「聯合國永續發展目標」相關投資金額因此而成長。55%的受訪者認為「聯合國永續發展目標」偏離主流投資方向，另外有47%受訪者表示與「聯合國永續發展目標」有關的投資效應難以評估。

受訪者也指出，監理法規改革、友善稅務制度、可見的投資報酬、更精確衡量影響力的數據與指標，以及來自市場與個人的投資需求，是可能有助推動「聯合國永續發展目標」相關投資的五大動力。

根據渣打集團調查結果，在上述高達美元50兆的管理資產中，高達64%是投資在歐洲與北美的已開發市場，有22%投資流向亞洲地區，而僅有2%投資在中東，3%在非洲，與5%在南美洲。儘管有88%受訪者表示，在過去三年內在新興市場的投資績效，並不亞於已開發市場。

對投資者而言，新興市場的潛在風險仍是一大隱憂。超過3分之2的受訪者表示，新興市場風險程度較高，僅有42%認為新興市場跟已開發市場的風險程度類似。此外，新冠肺炎疫情也影響新興市場獲得所需投資金額的難度，有7成受訪者同意疫情的衝擊擴大了上述的資金缺口。

(時報資訊)