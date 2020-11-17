富強鑫(6603)今年第3季轉虧為盈，目前大陸廠產能滿載，在手訂單9億元，能見度可達一季，法人預期，第4季毛利率可望回到過往平均25％左右水準，下半年急起直追，今年獲利反而有望優於2019年。展望2021年，富強鑫可望射出成長三箭，包括印度今年量產卻遇到封城，明年開始貢獻營收；導光板業務結束，不再影響獲利；雙色機產能持續滿載，搭配智慧製造需求，2021年獲利表現將更優於今年。

富強鑫第3季營收9.66億元，毛利率回升到26％，稅後淨利0.59億元，創10年來單季新高，每股盈餘0.41元。累計前3季營收21.14億元，營業毛利4.52億元，營業損失0.42億元，稅後虧損收斂至0.06億元，每股虧損0.04元。

展望第4季，目前在手訂單9億元，能見度達到一季，雖然進入淡季，但拉貨動能不弱，營運展望樂觀。雖然上半年受疫情衝擊，轉為虧損，但下半年積極出貨下，法人估計全年獲利反而有機會優於2019年的0.15億元。

富強鑫大陸寧波及東莞兩廠目前產能接近滿載，2021年目前觀察，第1季因為有過年因素，較偏淡外，目前景氣向上趨勢不變，大陸兩廠稼動率明年第2季後仍可維持高檔，業績將逐季走高。

富強鑫去年開始投入大陸第三工廠寧波杭州灣的籌建計畫，預計斥資10億元台幣，2023年正式投產，目前寧波廠一年產值最高達到5億元人民幣，杭州灣新廠產能是寧波廠的兩倍，最大產值可達一年10億人民幣。

富強鑫也在2019年進軍印度市場，初期先租用工廠建置產線，銷售印度車廠、日用品及基礎建設，原本預計今年開始量產，但今年新冠肺炎疫情，導致印度封城，使得投產進度延後到下半年，今年營收貢獻不大。

不過，由於中印邊境衝突因素，印度對台灣友善，法人看好2021年印度正式量產後，年營收可貢獻2億元台幣，富強鑫也將培養印度工程師前往中東及非洲，協助富強鑫當地客戶維修。未來富強鑫計畫在印度購地，加上寧波杭州灣新廠建置，2021年資本支出約5到6億元新台幣。

由於導光板市場競爭激烈，加上面板景氣在疫情前已經低迷兩年，導光板一年認列0.5到0.6億元虧損。富強鑫今年逐步結束導光板業務，今年前3季仍影響0.4到0.5億元轉投資虧損，但2021年將不再有導光板的業績，使原本一年背負0.5億元左右的損失將不再對公司獲利有正面幫助。

(時報資訊)