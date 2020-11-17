股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏．海瑟威控股公司（Berkshire Hathaway）周一公布已開始投資四大藥廠股票，壓寶當世界開始擺脫新冠肺炎疫情時的受惠產業。

根據一份截至9月30日的美股投資組合調整文件，波克夏揭露新買進價值57億美元的醫療保健股，其中包括分別買進逾18億美元的艾伯維（Abbvie）、必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）與默克藥廠股票，以及買進1.36億美元的輝瑞股票。受此消息激勵，這些製藥公司周一盤後股票全面走高。

這份文件顯示巴菲特與其投資組合經理人科姆斯（Todd Combs）及魏斯勒（Ted Weschler）看到了投資價值所在。

擁有波克夏股票的Henry H. Armstrong＆Associates總裁James Armstrong表示，新冠肺炎疫情已經改變我們對醫療保健的看法。因為大型製藥公司與規模較小而富有創造力的同業合作，使該產業變得更有效率，但在製造和分銷上始終需要具有規模的公司。

文件亦顯示波克夏首度買進行動通訊公司T-Mobile US股票，價值約2.76億美元。

波克夏在第三季出售了13億美元的好市多（Costco Wholesale Corp）股票，並減持摩根大通、富國銀行、PNC與M&T等四家銀行持股。其中，波克夏出脫多達96%的摩根大通股票，持股從2200萬股大砍至不到100萬股，出售價值超過20億美元。

波克夏在第三季出售3600萬股蘋果股票，相當於3.7%的持股量，此外，該公司增持零售公司克羅格（Kroger）持股，並減持4成的巴里克黃金公司（Barrick Gold）持股。

(時報資訊)