台灣物聯網產業技術協會（TwIoTA）日前舉辦「2020物聯網產業大聯盟年會」，工業電腦廠研揚(6579)應邀參與，並展示在桃園青埔智慧園區跨界合作的智慧城市2.0解決方案，展現高度智慧城市、物聯網整合能力及跨界聯盟的創新合作方式。

由宏碁、聯發科及研華3大企業共同發起的亞洲．矽谷物聯網產業大聯盟，成立4年來依據應用領域，建置智慧交通、智慧製造、智慧物流等9大關鍵技術委員會（SIG），盼促進政府與企業跨域交流，目前已有近400名成員。

因應明年將是5G、人工智慧（AI）及物聯網（IoT）發酵的一年，此次年會現場安排中華電、遠傳、台哥大等電信三雄，以及研揚、東碩、凌群、精誠、亞太電旗下富鴻網等8家產業廠商，展示亮點產品及成功案例分享。

研揚此次展示的智慧城市2.0智慧路燈控制系統平台，包括AI情境節能－智慧路燈、環境數據監測、Atlas道路影像偵測監測、無線網路服務、路口智慧化－智慧共桿、智慧燈柱看板、智慧公園的智慧公廁、車聯網的智慧停車、及智慧城市的大數據應用等創新設計。

研揚物聯網產品事業處處長莊富傑指出，公司結合不同公司產業的專長和力量，共同建置桃園青埔示範智慧園區，盼讓市民有更便利安全的生活，並使政府機關或維運單位可即時收到設備故障或備品短缺通知，在第一時間維修或補充，減少民眾困擾並節省維運成本。

莊富傑表示，透過參與亞洲．矽谷計畫，使研揚有更多機會將創新解決方案推廣到世界各地，來為推動智慧城市計畫上盡一份心力。希望明年年智慧城市不只能在台灣其他鄉鎮市區，更可以在世界重要城市開花結果。

(時報資訊)