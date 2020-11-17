美國總統大選準當選人拜登，除了重要的綠能、替代能源政策利多外，還有什麼樣的投資機會值得留意的呢？永豐投信分析，進入拜登時代後，市場預期，未來幾年中美關係穩定性提升、政治關係良性循環，人民幣仍有持續偏多的條件，永豐投信指出，ETF市場中受惠人民幣走揚，同時掌握配息收益與較低波動的中國政策金融債ETF，是存股族可以用來解鎖人民幣的投資機會！

目前ETF市場共有13檔以投資中國政策性金融債券為主要追蹤投資標的，包括:永豐7-10年中國債00838B，FH中國政策債00747B，元大中國債3-5年00721B，群益7+中國政金債00794B，國泰中國政金債5+00744B，元大中國政金債00871B，凱基中國債3-10 00748B，中信中國債7-10年 00796B，新光中國政金綠債00774B，富邦中國政策債00718B，群益中國政金債00765B，富邦中政債0-1 00745B，台新中國政策債00843B。

中國債券市場規模達1.6兆美元，名列全球第二大債券市場，中國公債陸續已納入花旗、摩根大通和彭博巴克萊指數，富時羅素(FTSE Russell)亦宣佈，預定將於2021年10月將中國公債納入全球公債指數（WGBI），佔比約5.8%，未來預估仍有約1500億資金將流入人民幣債券市場。

永豐投信說明，新一輪的五年規劃即將在2021年上路，中國人行重視人民幣國際化的推動進程，這輪五年規劃提出「穩慎推進人民幣國際化」，營造人民幣自由使用的互利環境，預期未來幾年人民幣升值趨勢可期。

(時報資訊)