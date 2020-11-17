石英元件廠—晶技(3042)及電源供應器—博大(8109)受惠於客戶需求穩定，第4季營運不看淡，晶技預估，第4季業績有機會維持第3季水準，博大則表示，第4季雖然會略低於第3季，但會比去年同期好。

晶技近幾年投入大量資源在5G研發及製程改善，由於擁有晶片設計、封裝能力，以及高精密產品量測能力，受惠於5G時代來臨，帶動高階小型化、高頻及寬溫化石英元件供不應求，讓晶技成為各項電子產品5G新應用下的受惠者，亦帶動公司今年業績無畏新冠肺炎疫情及中美貿易戰強勁成長。

在客戶訂單強勁及新產能陸續到位下，台灣晶技自結10月合併營業收入為10.86億元，月減7.7%，年成長35%，稅前盈餘為1.61億元，月減11.7%，年成長79.1%，單月每股稅前盈餘為0.52元；累計前10月合併營業收入為89.01億元，年成長30.9%，稅前盈餘為13.48億元，年成長124.6%，每股稅前盈餘為4.35元。

受惠於蘋果iPhone及三星等非蘋智慧型手機品牌廠新機陸續上市，晶技預估，第4季營運有機會維持第3季水準。

看好高階石英元件前景，晶技積極擴產，今年新增的9條自動化產線(平鎮廠增加約4到5條，寧波廠增加約3條及4條)於9月全數到位，新增約20%產能，公司明年第1季將再增加4條產線，初步規劃新產線將增加在寧波廠區，以因應市場需求。

博大產品為DC/DC Converters(直流轉直流轉換器)及AC/DC Power Supplies(交流轉直流電源供應器)，且主要應用在工業、太陽能、鐵道工程、通訊及醫療等立基型市場，客戶涵蓋全球各大知名廠商，其中鐵道工程產品以車箱內電源產品為主，包括螢幕、門及車箱照明控管、通訊系統、剎車系統等；醫療部分產品主要應用為大型醫療設備等。

博大自結10月合併營收為1.04億元，年成長3.57%，營業毛利為5182萬元，年成長3.68%，單月稅前盈餘為3202萬元，年成長490.3%，單月每股稅前盈餘為0.44元，累計前10月合併營收為10.06億元，年減8.3%，營業毛利為4.97億元，年減7.96%，稅前盈餘為3.1億元，年減26.16%，每股稅前盈餘為4.31元。

博大表示，第4季因淡季影響可能低於第3季，但會比去年同期好，下半年業績可望比上半年好，受到疫情及新台幣升值影響，全年獲利將較去年衰退。

(時報資訊)