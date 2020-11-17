石油輸出國組織與其減產盟友OPEC+考慮延長減產政策，以及新冠疫苖研發再傳捷報，周二原油價格繼前一日大漲後持續走高。

目前美國期油上揚0.53%，報每桶41.56美元。布蘭特期油漲0.71%，報每桶44.13美元。

美國生技藥廠莫德納（Moderna）宣布，試驗數據顯示其新冠狀病毒疫苖的防護力高達94.5%，成為繼輝瑞之後，第二家在疫苖研發上獲得重大突破的藥廠。

受此激勵，周一美國期油大漲1.21美元或3%，收在每桶41.34美元。布蘭特期油上揚1.04美元或2.43%，收在每桶43.82美元，盤中一度漲逾4%。

新冠肺炎疫情捲土重來恐將阻礙全球經濟復甦，進而打擊原油需求前景，OPEC+聯合技術委員會表示，該聯盟應考慮將增產計畫延後3至6個月。該季員會將為隨後舉行的部長級會議提供建議。

OPEC+原定自明年1月起將現行每日770萬桶的減產規模調降為每日570萬桶，意味著明年初起OPEC+每日將增產200萬桶原油。OPEC+將於11月30日與12月1日舉行全體會議，以決定是否延後增產。

(時報資訊)