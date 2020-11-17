中國大陸主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）於本月15日完成簽署，台灣卻被排除在外，長此以往台灣恐產業空洞化。媒體評論稱，RCEP成員國包括中國大陸、日本、韓國、東盟10國、澳洲、紐西蘭等15國，經濟規模高達26兆美元，佔全球GDP三成，整體關稅廢除率高達91%，台灣若未能加入不僅重創傳統產業，更將加速企業出走、擴大貧富懸殊，陷入「核彈級危機」；而唯一的解方，就是從根本解決兩岸問題。

香港媒體《中評社》評論指出，台灣除了科技業與靠ECFA紅利的行業，其他傳統產業一旦面對RCEP區內9成的零關稅，可謂是「沒有活路」，包括石化、機械、鋼鐵、紡織等產業，未來勢必要外移到RCEP區內設廠，取得出口零關稅優惠才能活命。民進黨政府仰仗，台灣有「護國神積」之稱的台積電等世界級科技公司，認為RCEP對台灣的傷害沒那麼大，然在長期邊緣化之下，台灣必將面臨經濟萎縮與扭曲。

評論分析，台灣全然倚靠科技業創造了許多社會問題，像是科技業基本起薪遠比其他行業高至少一倍，高階主管年薪加分紅數百、數千萬者屢見不鮮，甚至每年「霸氣」的年終獎金與調薪也都令其他行業望塵莫及；這種差距牽動著房市，讓科技園區周遭房價被爆炒，而科技園區之外則像是「不同世界」。此外，縱然政府一再宣傳多少大陸台商回流，實際上在台灣「五缺」（缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才）條件與如今RCEP關稅壓力，台商根本不可能回流，絕大多數也是回來囤地、炒房，對經濟根本沒有實際助益。

評論直言，台灣不僅無法加入RCEP，就連由日本主導的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）都摸不著邊，目前僅剩ECFA能降低缺乏區域經貿組織的殺傷力。而一切的根源，都在於僵持的兩岸關係；若再無法從根本上獲得解方，台灣不只在政治場域空間被壓縮，對外經貿也將被孤立，陷入「看不到光」的「核彈級危機」。

(中時新聞網)