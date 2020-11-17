台中一名女子3年前到整形診所花23萬做隆鼻手術，術後她認為鼻背有不正常隆起，因此要求再做了一次手術，但兩次術後，她控訴鼻孔仍變成一大一小、鼻形歪斜，求償132萬，但醫師強調手術均無過失，她先前已做過5次相關手術，鼻子外觀有改善，法院則認為醫院已告知手術風險與成功率，她也有簽署同意書，判駁回求償。

判決書指出，該女為了改善鼻頭外觀及夾膜攣縮問題，前年3月11日前往診所諮詢整形事宜，同月23日由醫師在鼻子內植入「GORE-TEX」材質墊片，但她術後認為鼻背有不正常凸起，與診所協調後再做第二次手術，醫師發現「GORE-TEX」墊片下方有肉芽組織增生，故將原植入GORE-TEX墊片取出，重新植入「矽膠」材質。

該女痛訴，兩次手術下來造成鼻型歪斜且鼻孔大小不一，鼻根也會左右移動，因為她的職業是骨董收藏家，經常需要面對人群，她時常擔心鼻根有穿出可能，因此罹患憂鬱症，向診所求償132萬。醫生則說，該女在治療前，已在其他診所接受5次相關手術，兩次手術後她鼻型及鼻孔大小已有改善。

法院認為，醫師於施行第二次手術前，有向小蘋說明手術原因、手術步驟及範圍、手術之風險及成功率或可能發生之併發症及危險，及預期手術後可能出現之症狀，並經小蘋同意簽具手術同意書，手術時更換「GORE-TEX」墊片成矽膠也符合醫療常規，因此認為該女請求損害賠償為無理由，予以駁回。可上訴。

(中時新聞網)