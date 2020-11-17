行政院日前被踢爆製作哏圖攻擊在野黨，後來前政院發言人丁怡銘誣指冠軍牛肉麵使用萊牛，引發外界質疑網軍的「中央廚房」就藏在行政院內部。國民黨團總召林為洲說，政院從網軍地下治國，變成公開造謠，他質疑蘇揆就是幕後指使者，丁怡銘與蘇貞昌已違反食安法，將依法提告；黨團書記長鄭麗文也要求，蘇揆勿躲起來，應出面扛責。

國民黨團上午舉行『牛肉麵之亂：行政院淪「假新聞製造中心」商家惡夢 全民唾棄 依法告發』記者會。國民黨團總召林為洲說，行政院發言人室被媒體爆料不敢具名地做哏圖，並傳給綠營側翼散布，但政院抵賴反駁，稱政令宣導以打假訊息，他質疑，若真要打假訊息，應具名並傳給所有國會議員，實際上，其他政黨的立委都沒收到梗圖，政院說法形同自打臉。

林為洲表示，後來前行政院發言人丁怡銘卻在政院院會後記者會上，為了救開放萊豬政策，把台北牛肉麵節冠軍牛肉麵打成萊牛，不惜犧牲牛肉麵業者的聲譽，還讓業者出面自清。

林為洲痛批，行政院從網軍地下治國，變成公開造謠，丁怡銘開記者會的公開談話，難道行政院長蘇貞昌事先都不知情？若蘇貞昌是幕後指使者，丁怡銘是開記者會的主持人，丁與蘇已違法食安法46條之1，依法告發兩人，呼籲地檢主動偵辦。

對於丁怡銘牛肉麵失言風波，引發不少民眾以違反社維法告發，但刑事局認為丁案與假訊息的「惡、假、害」本質不同，暫不受理，黨團書記長鄭麗文抨擊，丁怡銘罪證確鑿，但刑事局居然不敢辦，凸顯官官相護，只許州官放火，不許百姓點燈，因此蘇揆斷尾求生，砍掉丁怡銘，但又語帶保留指非常惋惜，難道在暗示已為丁怡銘騰出更好的位置？

鄭麗文指出，若蘇揆自覺是大人，就出面扛責，而不是叫底下的年輕人出來扛，要求蘇揆勿躲起來，每天不要只會組織網軍打擊異己，連道歉、扛責都不敢做，話鋒一轉，鄭痛批，蘇揆若躲起來，蔡英文總統難道不用出來面對人民嗎？

(中時 )