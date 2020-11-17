為協助政府推動2030達到電動巴士國產化的目標，工研院在經濟部技術處科技專案支持下，和經濟部工業局智慧電動巴士DMIT計畫支持下，工研院攜手車廠、關鍵零組件廠和系統廠等業者開發國產電動巴士，提供車輛動力系統、馬達及驅控器、充電管理系統、智慧化系統等技術移轉與創新服務，透過產官研聯手打團體戰，提升自製能力，以利加速落實電動巴士國產化，將傳統車輛數位升級為智慧電動巴士，提供民眾優質的乘車體驗，邁向下世代智慧公共運輸服務。

工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生表示，因應國際間環保、物聯網和智慧城市的趨勢，打造智慧電動車已成各國重要布局，臺灣亦積極推動2030年達成公車和客運全面電動化，以減少碳排放、提高能源效率，催化綠色運輸與智慧物聯網環境應用；並藉由完善電動車充電基礎設施，引領電動車產業鏈高值化發展。當前，國內車廠與關鍵零組件廠也紛紛投入開發國產電動巴士，希望共同將臺灣電動車市場拓往國際。工研院長期投入研發電動車，並建置完善的虛實整合動力實驗室，提供電動車技術移轉與創新服務，幫助廠商縮短開發及測試驗證時程，加快推進電動巴士國產化與高性價比的目標。

長期以來，臺灣因較少自製電動巴士零組件，業界多仰賴從國外採購零組件後，再組裝成電動巴士，為改善此產業困境，工研院協助業者自主開發電動巴士零組件，提供包含整車自主開發設計、動力與控制系統、馬達及驅控器、充電系統、電池芯、車架和煞車控制、智慧化系統等技術移轉與創新服務，支持國內車廠、關鍵零組件廠、系統廠與ICT業者等開發電動巴士。舉例來說，工研院已技術移轉馬達驅控器技術給汽車零組件廠商，並提供團隊訓練與技術服務，涵蓋設計分析、雛型製造、測試驗證等，協助業者成功開發電動巴士動力系統產品。

同時工研院將幫助業者導入智慧化技術，譬如盲點警示系統（BLIS）、緊急事故煞停系統（AEB）等等，加速電動車朝向智慧化發展，強化臺灣車輛產業的競爭力。另外，工研院也積極投入開發自駕車，當前已於無交通管制的南寮漁港試運行自駕車，並在臺中水湳場域測試自駕巴士，加速臺灣自駕車發展。未來亦將協助國內電動巴士業者導入自動駕駛系統，像適路性巡航系統（ACC）、車道維持輔助系統（LKA）等，促進智慧電動巴士發展，協助臺灣駛向智慧生活。

針對智慧運輸的趨勢，工研院擘畫「2030技術發展策略與藍圖」，因應未來產業發展，結合機械、電子等跨領域的研發優勢，協助業者開發電動巴士國產化技術，未來短中期的目標，將可帶領電動巴士產業走向智慧化自動駕駛領域，長期攜手產業，將本土化產業推向國際市場；另外，日前成立「臺灣電動車輛電能補充產業技術推動聯盟」，已聯手近50餘家廠商代表，整合臺灣產業與消費者的需求，制定共同充電介面，以共容的充電傳輸與通訊標準，解決過去電動車輛無法互相充電的情形，有利臺灣打造電動車產業生態系，提供消費者更方便的充電環境，共同努力邁向綠色經濟與永續環境。

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