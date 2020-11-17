都會區土地寸土寸金，樓高16層以上的高層大樓更值錢，今年建商新推案每4戶就有1戶是屬於高層建案，每9件實價交易就有一件是來自於高層建築，高層建築比起一般建築社區房價高出二成以上，其中台中的高層建築比一般建築高了37％。

由於可建容積較高的商業區、高密度住宅區，多位於都市的精華地段，加上高層建築更易於創造地標價值與房價，根據台灣房屋調查，台北市、新北市的高層大樓平均每坪72.3萬元、35.2萬元，高出樓層在15樓以下的一般大樓平均房價約18％左右，由於整體房價高，高層建築房價優勢並不明顯。不過近年房市最熱門的台中、桃園及台南，高層大樓平均房價分別為每坪26.4萬、25.3萬、18.9萬，均高出一般大樓均超過三成。

台灣房屋台中富裕七期特許加盟店店長張懿婕指出，台中市可蓋高層大樓的高容積率土地，集中在七期重劃區、美術館特區及勤美草悟道一帶，由於上述地段皆屬台中傳統豪宅聚落，故高層大樓大多為身價不斐的高端豪宅，房價表現因而與一般宅有懸殊落差，近年價格更是屢創新高，房價M型化的情況相當明顯。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，都會區寸土寸金使高層大樓愈來愈多，今年上半年全台住宅推案規劃16層以上大樓的總宅數，占了27.1％，年成長近2個百分點，桃園、台南因幅員廣大，可選擇的住宅類型多元，如透天厝、連棟或是獨棟別墅、農舍等，加上民眾居住習慣，高層大樓相對供給較少，台南市的高層大樓多出自在地知名建商之手，使得高層大樓房價高出一般大樓一大截。

江怡慧表示，由於高層大樓較有機會規劃高端產品，也有有較佳的景觀條件，高度在50米的建築物，須經過土木技師公會的「結構外審」，安全性與耐震程度相對較佳，加上建商投入的造價高，反映在房價上，使高層大樓比起一般大樓房價高出二至三成。

(工商 )