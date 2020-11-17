易綱：要加快推進證券發行註冊制改革 11:292020/11/17 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行行長易綱發表研究文章「再論中國金融資產結構及政策含義」，指要加快推進證券發行註冊制改革，提高資本市場的透明度，讓投資者真正通過自我決策，在承擔風險的同時相應獲得投資收益。 易綱提及，研究發現，過去逾10年以來中國宏觀槓桿率上升較快，金融資產風險向銀行部門集中。針對這問題，須著力穩住宏觀槓桿率，通過改革開放發展直接融資，讓市場主體能夠自我決策、自擔風險並獲得相應收益，由此在保持槓桿率基本穩定的同時，增強金融對實體經濟的支持力度，提升金融資源的配置效率。 (工商 ) #易綱 #風險 #加快推進 #證券 #註冊制改革 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸國家統計局：Q4經濟增速比Q3加快 17:122020/11/16 兩岸 長江經濟帶跨11省 習近平：推動高質量發展 04:102020/11/16 全球財經 台股衝高 元大台股領航ETN熱賣近3萬張 17:002020/11/16 財經 解讀五中公報不提「和統」二字 04:102020/11/17 論壇廣場 北高行裁准許冠澤註冊台大 東華大學不服提抗告 21:342020/11/16 社會 川普極限施壓 陸經濟趁機調整 04:102020/11/17 焦點新聞 富邦證券：ESG將成國際投資趨勢 12:012020/11/16 財經 李喜明推台美整體防衛 加速改革 04:102020/11/16 政治要聞 台大同意許冠澤註冊 東華提抗告 04:102020/11/17 地方新聞 盧易之指尖挑戰 音樂喜馬拉雅山 04:102020/11/17 藝文副刊 財經熱門新聞 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 台灣成孤鳥 高雄傳產聚落慘了 - 日報 最貴爛尾樓致和園 50億賣出 - 財經要聞 - 工商時報 三陽震撼彈 電動機車緩3年量產 - 財經焦點 - 中國時報 數百萬張失能扶助險 恐成烏龍保單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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