中國人民銀行行長易綱發表研究文章「再論中國金融資產結構及政策含義」，指要加快推進證券發行註冊制改革，提高資本市場的透明度，讓投資者真正通過自我決策，在承擔風險的同時相應獲得投資收益。

易綱提及，研究發現，過去逾10年以來中國宏觀槓桿率上升較快，金融資產風險向銀行部門集中。針對這問題，須著力穩住宏觀槓桿率，通過改革開放發展直接融資，讓市場主體能夠自我決策、自擔風險並獲得相應收益，由此在保持槓桿率基本穩定的同時，增強金融對實體經濟的支持力度，提升金融資源的配置效率。

(工商 )