裕隆集團旗下能源服務公司裕電能源17日宣布，電動車充電服務品牌「YES!來電」將攜手韓國最大電動汽車電充電設備製造商Daeyoung Chaevi（Chaevi），為台灣電動車主提供高功率直流快充服務。

裕電指出，「YES!來電」與Chaevi簽下電動汽車直流快充設備台灣區經銷權後，將擴大既有產品線與電動車品牌充電服務，提供更多電動汽車車主享受高功率直流充電服務。

裕電介紹，Chaevi為韓國電動車公共充電站建設龍頭，在韓國布建超過70％公共直流快速充電站，提供全方位充電服務鏈，包含交流、直流、攜帶型、電動巴士等所有電動汽車充電規格設備，並在多國監測製造下，取得多項專利認證及2020德國紅點設計、iF產品設計大獎。

Chaevi同時協助保時捷（Porsche）及奧迪（Audi）等豪華車商，在韓國布建320kW、150kW直流快充站點，今年Chaevi充電設備也成為台灣保時捷指定在台建置的直流快充樁合作夥伴，將以最佳的充電效率服務頂級車主。

「YES!來電」積極爭取國際充電品牌Chaevi的直流快充設備台灣經銷權，搭配既有的交流充電樁產品，業主將可視場域類型來選擇「YES!來電」的各式充電設備與一條龍的營運服務。

市占率超過30％的「YES!來電」，已在全台布建超過1,800支充電槍，包括高速公路、購物中心、醫院、住宅、辦公大樓等各場域停車場，都能享受到「YES!來電」的充電服務；「YES!來電」除了擁有各種場域豐富的佈建經驗，亦提供YES!來電APP彙整全台充電網絡的會員服務，充電站完善營運系統，與高彈性客製化軟硬體IoT整合技術。而韓國Chaevi直流快充設備不僅通過國際品牌車廠認可，其充電功率選擇模組化設備，易於裝修、充電接口規格多元、內建智能電網穩定充電、支援資訊串接技術等特性，皆有利於針對不同場域需求進行客製規畫。

(工商 )