即便川普至今不願認輸，不過美媒預估拜登勝選、入主白宮，在川普最後2個月的任期中，傳出他將加強對北京施壓，消息人士更透露，川普政府已經安插死忠支持者、曾被描述為「粗暴版川普」的史都華（Corey Stewart）進入商務部，協助推動對陸強硬政策。

川普政府已經表態，即便在任時間所剩不多，但川普政府將加強牽制北京，路透社引述消息人士指出，川普政府特地在商務部創建一個資深職位，延攬川普死忠支持者、前維吉尼亞州共和黨參議員候選人史都華，預計史都華上任後將加強推動更強硬的對陸政策。

消息人士說，史都華的人事案由總統人事辦公室（Office of Presidential Personnel）主導，總統人事辦公室主任麥金蒂（John McEntee）的主要任務是確保政府機構資深官員對川普的忠誠度。

史都華將擔任商務部負責出口事務的「主要副助理部長」（principal deputy assistant secretary），任期到明年1月20日川普政府執政結束，他的職位將高於副助理部長波爾曼（Matthew Borman），負責出口事務的助理部長阿索（Richard Ashooh）已在7月辭職，他在對陸問題上屬於溫和派。

前商務部副部長芮恩希（William Reinsch）表示，他認為史都華的人事案「很怪」，因為他將出任一個不存在的職位，他也不清楚延攬史都華的目的，「傳聞傳了好幾個月，說總統要對中國採取更強硬的行動，但他從來沒有表明要做什麼事，史都華上任可能暗示他將有下一步，但仍沒有跡象顯示他打算做什麼。」

史都華是一名鑽研國際貿易的律師，2018年他競選維吉尼亞州參議員吞敗，當時民主黨對手形容他是「粗暴版川普」，他過去曾和舉辦白人至上主義集會活動的人士共同出席活動，史都華也曾公開批評非法移民。

(中時新聞網)