憂心受到新冠肺炎疫情影響，辦理30年的寒士尾牙首度不辦桌！由人安基金會、創世基金會、華山基金會聯合辦理的「寒士尾牙」，憂心受到疫情影響，無法像往年一樣辦理如此人潮的大型活動，因此改規劃為發放個人愛心年禮，並致贈應急紅包，希望能在寒冷的過年前夕，讓寒士們得以溫飽。

「寒士吃飽活動」已經舉辦了30年，僅有在第22屆時因活動場地難尋，改以園遊會形式辦理，至今累計辦理3萬餘桌，讓30餘萬人次的寒士共享春節歡樂。以去年為例在全台共有4070桌、4萬餘名寒士參與，前總統馬英九曾多次參加此活動，現場也參與發放紅包給寒士們。

人安基金會台北平安站站長林學志表示，因應疫情、憂心群聚因而把原本的大型辦桌活動轉型，改成送溫暖，但目前發放的細節等仍待規劃。他也提及，的確有很多寒士詢問尾牙事宜，但僅回答目前沒有規劃尾牙、轉型成發放年禮。

華山基金會則說，受到疫情影響，今天不辦桌改送年禮，而贈送對象的規模將會縮小，對象將以低收入戶、弱勢長輩為主。

創世基金會指出，因擔憂疫情冬日再起，決定變更形式辦理，改採「送禮到家」，目前初估全台發放人數約2萬人，對象為創世、華山、人安基金會個案，包括安養及到宅的植物人家庭、低收入長輩、街友、待拉單媽、寒士等，陪伴他們度過寒冬。

創世基金會提及，今年改送禮到家，創世基金會的護理師從11月在做到宅服務的時候，就主動跟家屬說這個消息，有個服務家屬說，以前尾牙活動，為了照顧植物人根本也出不了門，如果今年收到紅包，想把它放在因為照顧枕頭下，讓他平平安安，沒想到植物人個案當下竟發出聲音，家屬驚訝且激動地說，他已經很久沒發出聲音了，應該是在回應社會大眾的愛心。

(中時 )