近期共機持續騷擾，前國防部長蔡明憲今日在民進黨立委黃國書陪同下，於立院召開記者會表示，面臨當前國安及國防危機，建議恢復徵募兵並行，以擴大兵源及建立充足戰力。

蔡明憲、黃國書及前空軍副司令張延廷等人，今日召開「談面對中共對台灣文攻武嚇及美國總統選舉變局，台灣在國安及國防政策如何因應及調整？」記者會，討論在中國及美國因素下，台灣國防及國安該如何調整因應。

蔡明憲在去年4月退黨前，一直是民進黨籍，曾任國代、立委，扁政府時期曾擔任駐美副代表、國安會副秘書長，以及國防部長，而擔任部長雖僅3個月，卻是至今唯一一位具民進黨籍的國防部長。

新境界基金會副執行長吳怡農在上月14日曾提出「國土防衛部隊」、「全民皆兵」等國防政策，卻遭空軍二級上將退役、曾任國防部長的現任退輔會主委馮世寬打臉「他是渣男，不要聽他的」。但當時蔡明憲曾表態支持吳怡農，並呼籲蔡總統推動國防改革。

蔡明憲指出，目前台灣所面臨到的危機，包括中國解放軍可能會持續封鎖台海，戰機、潛艦、飛彈侵犯台灣領空領海及鄰近空海域，以武謀統，並運用第五縱隊及同路人，在台施行斬首行動，破壞電力通訊交通，煽動群眾暴動。

蔡明憲說，台灣應強化國艦國造，研發部署飛彈嚇阻能量，並考慮恢復徵募兵制並行，以強化全民國防及後備防衛能量，凝聚全民團結抗敵意志，確保本土防衛安全。

蔡明憲表示，台美應強化軍事合作安全機制，共同即時有效處理台海危機，並建構台美日區域安全協防及合作機制。建議蔡英文總統盡速召集國防改革會議，邀請民間學者及朝野立委參與，強化國防改革共識。

張延廷指出，國防大學應找專業者來辦教育，國軍人才輩出，要找教授及博士不難，但當前校長只有專科，是全國大學最差學歷。自己在退伍期前曾提出4萬多字報告，向國防部長嚴德發建議，由具教授資格者出任校長，結果都被丟到垃圾桶裡。據了解，當前國防大學校長為陸軍二級上將，步兵出身的王信龍。

前國防部長蔡明憲（圖）、立委黃國書及前空軍副司令張延廷等人17日在立法院召開「談面對中共對台灣文攻武嚇及美國總統選舉變局，台灣在國安及國防政策如何因應及調整？」記者會，蔡明憲表示，面臨當前國安及國防危機，建議恢復徵募兵並行制，以擴大兵源及建立充足戰力。（劉宗龍攝）

(中時 )