美國總統川普政府委任Corey Stewart，擔任美國商務部新設的高職，他將執行對付中國的強硬政策至2021年1月。另外，宣布勝出美國總統選舉的拜登在演講期間稱，美國必須與其他民主國家聯手，在全球貿易政策中統一立場，抗衡中國。不過，他說不會奉行懲罰性的貿易政策。

路透17日引述消息人士報導，身為律師的Stewart成為商務部首席副助理部長，專責出口管理事務。有關任命是由川普個人辦公室推動，辦公室被外界視為只推動川普支持者出任政府職位。

據悉，Stewart將工作至2021年1月20日新總統上任為止，他的權力將高於現任副助理部長Matthew Borman，Borman被視為對中立場較溫和。

川普在大選後至今仍然拒絕承認落敗，很可能將會離開白宮，但據報他決定在離任之前，繼續對中執行強硬路線，委任Stewart是策略一部分。

Stewart在2018年與民主黨Tim Kaine競逐國會參議員落敗。他對非法入境者持強硬立場，也曾表達要移除邦聯旗幟的意見。

美國商務部、白宮及Stewart拒評上述消息。

(工商 )