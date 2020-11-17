40歲女星安以軒3年前嫁給澳門德晉集團CEO陳榮煉，去年迎接兒子「66」，今年10月再誕女兒「娃寶」，晉升雙寶媽。時常在網路分享育兒經的她，日前終於開通Instagram帳號，除了放上躺床自拍照，還自認女兒比較美。

安以軒創辦IG帳號「ann09.29」，首篇發文獻給老公和小孩，只見陳榮煉雙手各抱兒子和女兒，寫道：「一家四口”好好”的，爸爸的小情人，女兒比麻麻好看」。第二篇貼文則獻給自己，照片中，安以軒穿著深藍色睡衣躺在小孩身旁，對著鏡頭自拍，露出一雙超強電眼，表示：「晚安我的小寶貝」目前安以軒的IG有3000多人追蹤，而她追蹤的只有5位，分別是夏于喬、舒淇、陳喬恩、小S、大S。

安以軒產女後，陳喬恩抽空到醫院關心，大讚娃寶超可愛，「怎麼會有嬰兒這麼小就張開了啊，確實比媽媽美ㄟ（她媽媽自己講的）」陳喬恩也PO出兩張看著娃寶的照片，坦言忘了跟安以軒合照，笑虧「有了娃寶，誰還看媽媽啊！」並說自己可能會被打，安以軒忍不住抱怨「明明我才是主角」閨密互相拌嘴流露好交情。

(中時新聞網)