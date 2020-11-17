歐洲央行首席經濟學家蘭恩(Philip Lane)指出，為抵禦疫情而來的經濟衝擊，歐洲各國的政府支出急遽增加，即使歐元區部分成員國已經積壓過度多的債務，但是不會讓債務水準成為不永續。
由於封鎖措施影響，多個政府今年出現創紀錄的赤字，以便讓經濟繼續運轉，今年公共債務將超過GDP的100%，明年和2022年可能進一步小幅上揚。
蘭恩告知葡萄牙媒體指出，政府公債將增加，但是是在一個非常低利率的環境，在總體經濟環境下，評估應該是，這是可持續的事情。
沒有理由相信這將導致十年前的狀況。據了解，蘭恩指的是十年前歐債危機的狀況。這些債務的支付成本，將會是可控制的。
歐洲央行一職將借貸成本維持在低檔，但是一直遭爭辯的是，各國政府在疫苗開發和管制解除前，應該在維持經濟成長方面做出更多努力。
歐盟計畫用7500億歐元開發一復甦基金，該計畫在周一受到阻礙，匈牙利和波蘭反對該計畫，增加了該資金推遲的風險。
(時報資訊)
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