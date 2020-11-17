雖然美國總統川普一再指控美大選舞弊重重，例如在關鍵戰局的喬治亞州出現死人投票。不過，據《今日美國》報導，對於川普陣營指控一名過世14年退伍老兵布拉洛克（James Blalock）竟然能投票，其實是一直對外以婚後全名「詹姆斯．布拉洛克夫人」稱呼的96歲遺孀艾格妮絲所投，而一再緊咬此案、親近川普的《福斯新聞》主播卡爾森13日也就此烏龍案表達道歉。

過世14年退伍老兵布拉洛克的遺孀艾格妮絲，一向以以婚後全名「詹姆斯．布拉洛克夫人」投票。

報導指出，在喬治亞州牛頓郡官員親自向卡爾森（Tucker Carlson）證實，艾格妮絲（Agnes Blalock）在投票時也是以「詹姆斯．布拉洛克夫人」（Mrs. James E. Blalock）註冊選民後，卡爾森向觀眾表示，「雖然有很多死人投了票...但詹姆斯．布拉洛克並非在其中，故就此向各位觀眾表達歉意；當然當我們知錯時，就如現在也會隨時修正」。

報導指出，喬治亞州的選務系統中，由於並未顯示「女士」字樣，故以「詹姆斯．布拉洛克夫人」註冊為選民的艾格妮絲，恐讓人第一眼物誤認是退伍老兵布拉洛克。卡爾森先前在節目中曾指控指少有25位逝世者竟然可在今年投票，藉此證明郵寄投票舞弊機會重重，並要喬治亞州重新計票。不過，由於川普與拜登在該州僅相差1.4萬票，故喬治亞州早已宣布以人工重新計票。

卡爾森先前在節目稱，當了33年郵差、直到2006年過世的布拉洛克，在14年後仍可以遞送郵件，並暗諷「不論是大風大雨甚至死亡都不能阻止他寄送選票；或許從墳墓中投票並非作弊，而是承諾」。不過，艾格妮絲隨後向當地電視台表示，「他先生沒有投票，那是我」，並補充她投給了民主黨的拜登。

此外，曾任喬治亞州州務卿的考克斯（Cathy Cox）表示，雖然大選結果後都有可能有相關的司法爭議挑戰，但其中有兩點是必須證明出來的，就是確實有某種程度的錯誤、舞弊或處理不當，且數量足夠推翻當前選舉結果，「你必須證明拜登勝出的1.4萬張選票是不當投票或舞弊；如果你只證明了50張或100張，那仍無法推翻選舉結果，訴諸法院也無補救結果」。

(中時新聞網)