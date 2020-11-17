蔡英文總統今天上午前往台東志航基地親頒褒揚令，表彰殉職空軍第七聯隊中校朱冠甍對國家克盡職守的犧牲與貢獻。她說，中華民國國軍為了守護國家安全，不怕辛苦、不怕難。我們全體國軍弟兄姊妹，務必要把悲傷化為力量，繼續堅守崗位，這才是懷念冠甍最好的方式。

蔡英文在公祭典禮中，首先頒發褒揚令，由朱冠甍遺孀陳俐君女士代表接受。隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭。她致詞時表示，上個月，冠甍在執行任務時因公殉職，讓我們感到非常的心痛不捨。她要代表全體國人表達對冠甍的追思，感謝他盡忠職守，守護國家安全。

她說，我們從冠甍和家人相處的點滴，可以知道他非常重視家庭。我們失去的，不僅是一位孝順的兒子、貼心的丈夫、疼小孩的父親，也是優秀的軍官。這是國軍的損失，也是國家的損失。

蔡英文表示，冠甍從小就立志要當飛行員，朝向目標不斷努力，即便經歷艱辛的磨練，仍然堅持理想，終於成功圓夢，加入守護國家的行列。他是國軍弟兄姊妹的傑出同袍，也是年輕人築夢踏實的榜樣。

她提到，熱愛音樂的冠甍創作了一首名為〈藍天〉的歌曲。他唱著，「我想抓住藍天，所有夢想盡在眼前，背負多少的願，堅定我的信念，我想要抓住藍天，穿越千山和萬水，用盡生命的一切，守護青天白日的家園。」她要告訴冠甍，「你的歌曲，你的志願，空軍的弟兄都會傳承下去。 」

蔡英文表示，現在冠甍雖然不在我們的身邊，但精神不會離開我們。她知道國軍弟兄姊妹們都非常難過，但她希望大家記得冠甍的信念與精神。中華民國國軍為了守護國家安全，不怕辛苦、不怕難。「我們全體國軍弟兄姊妹，務必要把悲傷化為力量，繼續堅守崗位，這才是懷念冠甍最好的方式」。

她也特別向冠甍的家人致意，感謝他們對國軍的支持，並請國防部務必要全力協助冠甍的家屬，代替他照顧好家人。並再次代表國人感謝冠甍，大家都以他為榮。「冠甍，你的任務結束了，謝謝你。」

(中時 )