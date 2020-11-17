一名母親因案入獄，年僅12歲的女兒因此搬去和同母異父的哥哥同居，哥哥竟趁機兩度指侵妹妹得逞。（圖／達志影像shutterstock提供）

一名母親因案入獄，年僅12歲的女兒因此搬去和同母異父的哥哥同居，哥哥竟趁機兩度指侵妹妹得逞。台北地院審結，依2次乘機性交罪判哥哥應執行3年4月，可上訴。

判決指出，妹妹搬去與哥哥同居後，兄妹倆同睡一張床，哥哥卻在2018年9月2日晚間，趁妹妹熟睡時指侵得逞；哥哥食髓知味，又於同年月6日清晨6時許再度下手。妹妹事後將此事告知閨密，全案才曝光。

法院審理時，妹妹證稱她第一次被指侵後，哥哥曾問她當下是否已經睡死，她騙稱自己已經睡著了，想看看哥哥會不會再對她下手，沒想到哥哥真的再次指侵她；她並指，哥哥的指甲很長，弄得她很痛，不知道有沒有流血。

哥哥則否認犯行，辯稱是妹妹靠近他，他不會主動去碰妹妹。辯護律師則說，妹妹常有失序行為，如在寄養機構時常逃離，與哥哥同居期間也有交男友，常與網友見面約會，或深夜在外飲酒、遊蕩被警查獲。

律師並說，依刑事局鑑定書，妹妹外陰部棉棒檢驗並未驗出結果，且妹妹說謊成習，不只告哥哥指侵，還另告同住表哥等其他人性侵，可能有幻想受害的情形。

不過，北院認為妹妹受害後多次清洗下體，的確可能採集不到哥哥的DNA等生物跡證，且無法證明妹妹有被性侵妄想症，故仍認定哥哥犯行。

(中時 )