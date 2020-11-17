台南市今日（17）清晨傳出成大學生輕生案件，該生疑因感情因素，一時想不開在南市北區租屋處尋短。此起案件為成大3個月內第3起輕生案件，成大表示，將於明日（18）舉行擴大主管會報，由成大校長蘇慧貞主持，並召集一、二級主管參與，研議如何關心學生、教職人員心理健康。

台南市北區今晨傳出成大學生輕生案件，事實上，除今晨尋短案件外，9月上旬、11月初皆有另2名成大學生輕生，成大校方除於上周起在心輔組網站上貼出公告，「請暫時離開網路上紛雜資訊，把時間留給自己和您重視的人。」主任祕書李俊璋今早也稱，校方將與成大醫院精神科醫師協調，增加校園心輔組人力。

李俊璋指出，目前規畫將針對高風險個案，建立防護網，並與系所、家長一同協助學生，同時建立智慧校園，於校園各棟建築物樓頂建置電子鎖、監視器，並增派人力巡視，加強預防措施。

李俊璋表示，事實上，校方皆有持續針對今晨輕生的學生心理輔導，因此呼籲所有學生遇到問題時，皆能敞開心胸，與師長、心輔人員分享。

李俊璋坦言，近期校內學生求助心輔組的人數不斷攀升，研判可能與疫情、期中考試、研究所放榜、季節轉變等因素有關，未來將持續與系所密切合作，避免憾事發生。

今晨輕生學生為成大四年級同學，17日凌晨在台南市北區東豐路租屋處尋短，房東因聞到濃煙味，因此緊急通知台南市政府消防局搶救。救護人員趕抵後，發現該名學生已無心跳，送往成大醫院急救，仍於清晨6時許宣告不治。據悉，該生隔壁房的1名成大學生，也因濃煙嗆傷送醫，今早已出院。

警方初步調查，死者疑似因感情因素，一時想不開尋短，但詳細輕生原因正由警方全力調查中。

(中時 )