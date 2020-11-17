小孩的童言童語有時非常勁爆且好笑，一名國小女老師日前在網路上分享給學生的作業，題目是將兩句話用「卻」連接起來，但一位學生卻誤以為造樣造句，寫下「爸爸力量很大、爸爸ㄋㄧㄠˇㄋㄧㄠˇ（鳥鳥）很小」，讓她看了既傻眼又好笑，直說「孩子，雖然你文不對題，但是，也不要把你爸爸的秘密說出來啊！」

該女老師在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，她給學生的作業中，有題要用「卻」將2個句子合併，而2個句子分別為「哥哥長得很高大」、「哥哥力氣很小」，原本題目的解答為「哥哥長得很高大，力氣卻很小」，沒想到一位學生卻看錯題目，寫成照樣造句，還寫出相當驚人的答案。

國小學生在作業中曝光爸爸的下體尺寸，讓老師看了很害羞。（圖／翻攝自爆廢1公社）

該學生寫下「爸爸力量很大、爸爸ㄋㄧㄠˇㄋㄧㄠˇ（鳥鳥）很小」。而這答案讓該女老師看了好害羞，直呼「孩子，雖然你文不對題，但是，也不要把你爸爸的秘密說出來啊！」

許多網友看到文章後紛紛留言，「哈哈哈太不給爸爸面子了吧」、「爸爸情何以堪」、「這下台灣人都知道他爸爸鳥鳥很小」、「以後家長會，爸爸一定不敢去」、「孩子都是最誠實的啊」、「媽媽簽名後，旁邊訂正『才不會呢』」。

(中時新聞網)