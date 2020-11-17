大陸社科院工業經濟研究所副所長李雪松17日表示，考慮到不確定因素比較多，建議十四五經濟年均增速目標5％左右比較合適，既考慮到接近潛在增速的水平，也考慮到充分利用既有資源搶抓改革開放創新的機遇。

他在國新辦舉行的會議上稱，同時也考慮到改革開放創新的釋放需要時間，也給轉變經濟增長方式、推動高質量發展留下一個適當的空間，十四五期間年均經濟增速目標設在5％左右比較合適，潛在增速在5～6％之間。

李雪松稱，考慮到新冠肺炎疫情影響，2020年、2021、2022年年度增速波動比較大，因為有基數問題。比如2020年可能只增長2～3％，如果有效的疫苗明年初能投入市場，那麼2021年能達到比較高的水平，2021年基數高了，2022年可能有明顯的回落。

在同日舉行的大陸發改委例行記者會上，發改委新聞發言人表示，國家發展改革委正在開展「十四五」規劃「綱要」問計求策活動，聚焦關係國計民生、社會關注度高的領域，重點徵求貫徹落實中央「建議」精神的具體舉措，有關意見建議匯總整理後將提供「十四五」規劃「綱要草案」編制工作參考。

(工商 )