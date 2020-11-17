我川威武！

美國總統大選結果牽動世界局勢，不僅全球都在看，也因為美中角力將直接影響台灣處境，讓不少台灣人把美國大選當成自家選舉關心！挺川、挺拜兩派人馬從開票前戰到開票後，還有人果斷預言「川普必勝」，被PTT網友整理成一系列臉好腫的川粉名單。

今天就讓《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析美國大選期間，被網友認為是「川粉」的名嘴、名人，看看誰的挺川言論引起最多討論！

No.10 卡神楊蕙如

時常在臉書評論政治的「卡神」楊蕙如，在這次美國總統大選也沒有缺席，被PTT歸類為川粉。楊蕙如從開票當天就一路在臉書發動態關心開票狀況，還寫下「2020！川普會贏！」甚至還回應網友「川普如果贏了要開國家級流水席」。拜登確定當選後，楊蕙如還自我安慰，說這次最大的收穫是對美國地理的認識突飛猛進。

No.9 作家顏擇雅

作家顏擇雅曾經在臉書上預測川普會勝出，理由是「美國菁英相護的氣息比4年前嚴重，投票給川普是他們對菁英表達不滿的最和平方式。」顏擇雅還強調，「自己希望川普當選，美國菁英才可能深刻檢討跟庶民為何如此脫節。」顏擇雅也認為川普與拜登的造勢場面人氣差太多，所以不太相信民調數字。不過選後，該則貼文已被刪除。

No.8 基進黨立委3Q陳柏惟

台獨立場鮮明的基進黨立委陳柏惟，也被網友歸類為「挺川救台灣」的川粉之一。陳柏惟4日曾在臉書上寫下外界詢問他對於美國選舉有什麼看法？陳柏惟用四字神回「川留，不習」引起網友熱議，高雄市議員黃捷還在貼文下方應和：「今晚找委員跟喬一起來高雄吃汕頭火鍋」，川粉網友更用拜登跟汕頭火鍋的梗圖洗版加入討論。

No.7 桃園市議員王浩宇

發言時常引起爭議的桃園市議員王浩宇，支持川普的言論也被網友一一記錄。包括開票前分享川普在賓州的民調取得優勢；開票到一半川普暫時取得領先，王浩宇還在臉書上要大家「認清事實：美國總統是川普。」甚至還預測川普會拿到290張選舉人票、拜登248張，結果卻跟開票狀況完全相反，反被網友酸：「認清事實吧！」

No.6 焦糖哥哥陳嘉行

焦糖哥哥陳嘉行曾在臉書稱：「川普當選沒什麼好意外，因為全世界國家最懂中國威脅及無恥的，除了台灣就是美國了。」還提到川普海外謝票首站應該來台灣，更說對大選很焦慮，很怕拜登當總統就會把台灣賣了。不過拜登當選後，陳嘉行卻強調「政府只押美國贏」，態度轉換被網友諷是「跟不上的髮夾彎」。

No.5 名嘴吳嘉隆

名嘴吳嘉隆經常受邀到節目上分析台美局勢。在選前他也臉書上預測，川普會輕鬆連任，投票日不會有開票爭議，郵寄選票也不影響，因為川普領先的票數夠多。不過選舉結果出來後，他也不斷質疑民主黨作票，也堅持最後的結果是「川普會連任」、「民主黨的一些高層會被定罪」。

No.4 台大政治系教授明居正

台大政治系教授明居正在節目《新聞大破解》中提到，美國主流媒體打擊川普，是因為他試圖將長期左傾的美國往回拉，卻被認為是撕裂社會，「那這要怪誰呢？是要怪撕裂的這個人？這個人到底是壞人還是吹哨者啊？」他也曾在臉書分享「水鏡八奇」挺川派的八人飯局。照片中出席的學者包括范疇、汪浩等人都押川普連任，明居正說：「如果認為拜登會當選的人，請自己走出去，不必留在這裡吃飯了。」結果拜登當選，被網友酸「臉超腫」。

No.3 民進黨立法委員蔡易餘

立委蔡易餘在民進黨中常會戴上支持川普的口罩，還在臉書寫下「我川威武」替川普加油。結果拜登當選後，不少網友狂酸他，蔡易餘回應：「我臉本來就很腫。」表示早知道川普選情危險，但因川普是40年來最挺台灣的總統，基於情義相挺，因此大聲疾呼力挺，現在民主黨出線，也相信拜登會繼續挺台灣。

No.2 名嘴汪浩

名嘴汪浩常受邀至政論節目《年代向錢看》分析美國大選，就寫上海出生、曾在香港銀行投資，英國籍、現定居台灣。汪浩先前就曾經在臉書上表示，為何數以百萬的美國人鍾愛川普？因為自稱「政治正確的精英統治」政客很失敗，早已「離地」遠離美國社會與民眾。拜登宣布當選後，汪浩也認為，因為川普在各搖擺州提出訴訟，各地計票爭議不少，因此還不能確定美國大選的最終結果。

No.1 《產經新聞》台北支局長矢板明夫

矢板明夫過去常駐北京，因為經常分析美中關係，也看好川普，被PTT網友認為是川粉名嘴。矢板明夫過去曾在政論節目中提到，川普如果當選，對台灣來說最好，就像買彩卷中了頭獎。但是拜登已經宣布當選，他認為這次選舉凸顯制度漏洞百出，而且從長期來看，台灣的處境會比較困難，因為拜登要修復美中關係，那麼美台關係勢必會疏遠。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年09月15日至2020年11月13日，共兩個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『被網友歸類川粉』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)