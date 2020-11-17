鹿港鎮公所連續8年舉辦的小吃宴，今年首度改版升級「鹿溪宴」，以「看戲吃辦桌」為號召，強調料理精緻度再升級，17日上午8點30分準時開賣，同步受理網路、現場與傳真報名，總計20分鐘全部額滿，其中網路100桌更是短短49秒就完售，超級搶手！
鹿港鎮長許志宏指出，網路是鹿溪宴最快的銷售管道，現場還有來自各地的鄉親排隊，最早的是凌晨零時就到鎮公所門口等候，盛情可貴，公所一定會全力以赴，拿出鹿港最佳美食，來傳承鹿港的在地文化。
福興鄉曾小姐17日凌晨12時就來公所前廣場排隊等候現場報名，順利搶頭鄉完成11月29日的訂桌，她興奮地說往年她都沒報到名，今年總算如願，漏夜敖通霄排隊十分值得。
彰化市邱先生帶女兒結伴，午夜就來門口排隊，還自備小板凳，順利訂到11月28日第一桌，他說這是頭一回報名，女兒之前看到新聞報導，覺得很心動，父女倆才想來買一桌，屆時全家人來聚餐嘗鮮。
清晨4點來排隊的在地人黃先生，跟親友一共4個人結伴完成報名，年年都來品嘗小吃宴的他說，今年改名為鹿溪宴後，價錢雖多出一千元，比較過菜色後，認為還是很值得，所以繼續來報名。他特別豎起大拇指說，對改版後的菜色有信心，因為鎮公所辦得品質有保證。
今年鹿溪宴每桌從3千元調漲為4000元，11月28、29一連兩天在文小五預定地登場，每晚席開225桌、共計450桌，將端出5道前菜、10道主菜、4道甜點、2份伴手禮，共21道精緻美味料理，餐後伴手禮是每人一份的陶瓷紀念碗盤組，讓每個客人將用完的碗盤可以帶回家做紀念。
鹿溪宴菜色料理前菜為茶飲佐烏魚子、野生蝦猴酥、紹興香腸及蒲燒鰻；主菜則是美味小肉包、魷魚肉羹、櫻花蝦芋丸、麵線糊、金錢蝦餅、鴨肉米糕、蚵仔煎、燕餃湯、白灼蝦、炸春餅等；甜點則有五行湯圓、朵雲XO、厚片牛舌餅、麻糬。餐後伴手禮是每人一份的陶瓷紀念碗盤組，讓每個用餐者餐後將使用過的碗盤可以帶回家做紀念。
(中時 )
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