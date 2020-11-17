國內又傳出有藥物可能含有致癌物N-亞硝基二甲胺（NDMA），食藥署今天公告，新瑞生物科技股份有限公司生產的美獲平膜衣錠共有2劑型因有致癌物疑慮，已先行下架回收，總計回收129批、1800萬顆，這也是今年國內第4家藥廠被驗出產品含有NDMA，第7款因NDMA下架的metformin類藥物。

由於國際間頻傳metformin類藥物有致癌物NDMA的風險，食藥署在今年7月啟動稽查作業，陸續發現國內也有多款藥物有相同情形，今下架回收的美獲平膜衣錠共分2劑型，分別是500毫克與850毫克，主要用於糖尿病治療，國內市占率約5％，食藥署指出，由於佔比不高，因此對國人的用藥影響應不大。

在新瑞生物科技之前，已有瑞士藥廠、正和製藥、瑩碩生技三家藥廠被驗出藥物含有NDMA成分，食藥署官員指出，國際間對於metformin為何會含有NDMA仍無定論，雖然目前的處置方式為下架回收，但也呼籲已開始服用藥物的民眾切勿擅自停藥，目前仍評估持續服藥的益處遠大於停藥。

食藥署表示，這次的美獲平膜衣錠是由廠商自行驗出NDMA而主動通報，已要求藥廠在12月15日前完成回收作業，同時需繳交回收成果報告以及後續預防矯正措施，若未依期限回收，上游廠商可依法開罰20萬至500萬元罰鍰；下游廠商則可開罰2萬到10萬元不等。

食藥署提醒，糖尿病患若對自身用藥有疑慮，應返回就醫場所與醫師詳談後再決定是否用藥，切勿自行擅自停藥。

(中時 )