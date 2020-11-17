高雄凱旋夜市周五晚上，人潮稀少，冷清到不行。（圖／摘自Care高雄臉書）

陸客限縮，加上新冠肺炎疫情影響，觀光客進不來，夜市「災情」持續蔓延，繼六合夜市、新崛江商圈爆倒店潮後，高雄凱旋夜市也是冷冷清清。此外，40年歷史的高雄瑞北夜市，也因違反「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，在11月11日熄燈。

六合夜市面臨60年來最慘狀況，新崛江商圈攤商也叫苦連天，臉書「Care高雄」日前指出，很多覺青說，六合冷清都是因爲做觀光客生意的關係，在地人根本不會去，但凱旋夜市也冷冷清清，「這裡也是觀光客去的嗎？」

對此網友表示，「光復高雄勒！人潮真的光光了！」「覺青說要光復高雄，結果倒楣的是家鄉老人跟在地年輕人」，另外有人PO出宜蘭羅東夜市的人潮，直呼「差真多」。

此外，也有網友貼出瑞北夜市熄燈的消息。瑞北夜市位在前鎮區，規模超過100攤，每周三、六營業，是不少老高雄人的回憶，但因長年占用道路、環境髒亂，多年來都有存廢爭議。

高市府8年前訂定「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，去年已讓非法占用道路的一德勞工夜市走入歷史，瑞北夜市經過兩次展延，11日為最後營業日，但14日仍照常擺攤，警方也祭出34張罰單。

事實上，不只是高雄夜市生意慘淡，台北士林夜市盛況也不復往昔，許多店家撐不下去紛紛倒閉。不過反觀台中逢甲夜市及一中商圈，似乎不受影響，網友認為關鍵在於，這兩處客源本來就很穩固，「有學校差很多！」「逢甲跟一中對台中人來說不是吃東西的地方」，基本上已經是生活商圈了。

聽編編的覺青朋友說 六合冷清都是因爲做觀光客生意的關係！ 在地人才不去呢 結果，凱旋夜市也冷冷清清！ 這裡也是觀光客去的嗎？ 麥片其實很想把觀光夜市都改成關光夜市吧？！ 持續友善深度關懷高雄市政❤️ 媒體不報，我們來報 #感謝熱情粉絲提供 #Care高雄 #光榮高雄攜手共好 #蜜棗編 由 Care高雄發佈於 2020年11月13日 星期五

(中時新聞網)