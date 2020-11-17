嘉義市火車站前的沉睡大白熊近日進場清洗，暫時退場休息，派出縮小版來代班。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市火車站前的沉睡大白熊近日進場清洗，暫時退場休息，派出縮小版來代班。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市火車站前的沉睡大白熊在疫情期間戴口罩，古錐模樣爆紅到國外，成為嘉市新地標，考量熊公仔風吹日曬近1年，白熊快變灰熊，市府近日將大白熊送進工廠清洗，派出15公分高的縮小版來代班，繼續陪伴大家，預計大白熊耶誕節前就會以全新樣貌再亮相。

為推動嘉市特色觀光，市府去年底在嘉義火車站置放沉睡大白熊約3公尺高的公仔，因疫情關係，設計師不定期會替白熊換口罩和造型，可愛又療癒的模樣讓大白熊知名度大開，還曾登上日本雅虎首頁，紅到國外去，近日市府把大白熊送進廠洗澎澎，同時換上新造型，並派來小白熊「代班」，縮小版的熊公仔同樣引來遊客注目。

市府交通處表示，結合三線市區公車推出一系列夜遊諸羅城搭公車活動，四大主題活動的最後一場就是搭配大白熊重新登場，民眾只要在10至12月的周六晚間於指定的時間搭乘市區公車於指定的站點下車，即可向工作人員領取活動牌，憑活動牌至活動攤位完成當日任務，即可兌換當日活動贈品1份，每場限量120份送完為止。

(中時 )