在夯劇《世間情》中飾演金佩芳一角爆紅的女星陳子玄，演技備受肯定，被封為「台劇女神」，而她婚後一度減少工作量，直到去年跟陳建隆離婚，才正式重拾演員身分，更一度將珍惜的長髮剪去，變成清爽的男生頭，而今陳子玄po文，鬆口吐露藏了19個月的秘密，那就是剪去長髮，其實是一個讓自己後悔的決定，而她這些日子以來一直在試圖彌補。

陳子玄25歲時嫁給大15歲男星陳建隆，婚後生了一子恩恩，但婚姻僅4年就變質，雙方協議離婚但仍共同撫養小孩，陳子玄恢復單身後曾買花送自己，坦言沒收過情人節花束，想藉此自我打氣要努力兼顧工作跟兒子，讓人看了心疼。

事隔多時，陳子玄昨(11/16)在IG貼出新造型照，一張是耳下激短男孩風短髮，一張是浪漫中長髮旁分照，陳子玄表示，去年3月一口氣將長髮剪到耳下，「不到三天就後悔了」，後悔到馬上去髮廊找造型師好友幫她接髮，回到飄逸長髮造型。

而陳子玄當時剪短，還被以為戴假髮，殊不知，其實這段時間的長髮造型，才是靠後天加工的，就這樣她將這秘密藏了19個月，頭髮才終於回到想要的長度，於是上個月依依不捨拆掉了接髮「恢復本色」，所幸陳子玄沒有出現外界傳言接髮會出現的掉髮等問題，而不管是短髮還是現在的中長髮，粉絲多覺得陳子玄都很適合。

(中時新聞網)