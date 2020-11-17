Mauricio爸媽(左4、右3)十分感謝林口長庚新生兒科醫療團隊。左3為江明洲主任、右2為許凱翔醫師。（林口長庚提供／林周義台北傳真）

早產兒Mauricio，出生週數只有23週、出生體重僅620克，是極度早產巴掌天使，因爸爸媽媽都是委內瑞拉人，媽媽在生產前曾接觸國外返台的爸爸，生產過程都採高標準防護。經過林口長庚新生兒科團隊的呵護，闖過呼吸窘迫症候群、自發性腸穿孔等，住院6個半月後終於出院返家。

林口長庚醫院新生兒科主治醫師許凱翔表示，Mauricio的爸爸媽媽在台工作多年，爸爸因為工作關係需頻繁往返國外，返國時都要居家檢疫；而媽媽出現早產徵兆時曾與爸爸接觸，依規定須採取高標準防護。因此當Mauricio早產時，醫護人員均穿戴全身隔離衣與護目鏡進入產房，並在完成插管維持呼吸後，再轉送到單獨隔離病室照護。

雖然照護極度早產兒的工作十分繁瑣，但他們新兒科團隊出入病室仍不厭其煩的穿脫隔離衣與消毒，堅守防疫規定，直至確定新冠病毒警報解除。在醫療團隊細心呵護下，Mauricio幸運地闖過呼吸窘迫症候群、自發性腸穿孔、開放性動脈導管手術等道道難關，在住院6個半月後終於順利出院返家，沒有嚴重後遺症，醫療團隊都感到相當辛慰。

根據內政部統計，目前台灣每年約有18萬名新生兒，早產兒約占8到9％，極低體重的早產兒(指出生體重小於1500公克)約占總新生兒數的0.7到0.8％。林口長庚醫院新生兒科主任江明洲醫師表示，今年1-6月台灣新生兒不到8萬名，雖然出生人口數減少，且有新冠病毒疫情影響，但林口長庚新生兒科於2月到10月疫情期間，仍收治了142名的極低體重早產兒。

林口長庚每年照顧的極低體重早產兒約200-250名，是國內收治極低體重早產兒的重要醫院，平均存活率約87.5％。其中，出生體重1001-1500公克的早產兒存活率為98.9％，出生體重小於500公克的早產兒存活率為67％。

江明洲表示，守護每一個小生命是新生兒科醫師的責任，而能陪伴著他們平安成長就是最大的成就。尤其是在人口負成長的時代，面對每一位新生命，希望一個都不能少。同時也呼籲孕媽咪們，要注意早產徵兆、避免早產。

(中時 )