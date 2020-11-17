台中捷運綠線自11月16日起開放民眾免費試乘，試乘首日就吸引數萬名想嚐鮮的人潮搶搭乘！這條北起北屯總站、南至高鐵烏日站的路線，全長16.7公里，不僅是中台灣第一條捷運，更複製北高捷運的經驗，中捷沿線18個站點周邊的房市，近2年房價均呈現走揚趨勢，中台灣唯一擁有三鐵共構的高鐵烏日站，周邊房價漲幅甚至逼近6成！

根據中信房屋統計不動產交易實價資料，中捷綠線沿線住宅平均單價每坪約在12萬至24萬元之間，2年來沿線18站房價均呈現走揚，成長幅度最高的是高鐵烏日站的57％，漲幅最小落在豐樂公園站成長幅度2％；而沿線房價最低的則是烏日站，成長幅度也近3成。

中信房屋研展室副理張漢超分析，台中房市近年表現穩定，房價普遍走出成長格局，而捷運沿線房價更因具備交通題材，房價更顯有撐，想要沿捷運置產，可考量對生活機能的依賴度，是偏好熱鬧還是寧靜的環境來進行評估。

捷運綠線由北屯區轉文心路往南，至大慶站後沿建國路與台鐵比鄰至烏日區，沿線房地產各具特色。張漢超表示，松竹站至豐樂公園站途經住宅與商業區，沿途購物、餐飲、娛樂、休閒等機能充足，可滿足訴求都市便利機能民眾的全方位需求。房價預算若稍緊，可在北屯區的松竹至西屯區的文心櫻花站間進行考量，平均單價每坪仍有機會找到低於2字頭的標的。

若想要具備較佳的住宅品質，則可考慮西屯區的市政府至南屯區的豐樂公園之間各站，該區間已進入了居住人口與公園綠地相對較多的南屯區，每坪均價也來到至21至24萬元以上。

如居住環境訴求愜意寧靜者，不妨可朝大慶站至高鐵台中站間來尋找。張漢超說，中捷綠線進入大慶站以南即進入南區與烏日區，這段路線距傳統商業區稍有距離，周邊都市化程度較低，不動產交易實價的平均單價也落在1字頭左右。但由於周邊具有13期重劃及單元開發前景，因此未來的發展仍值得期待。

(工商 )