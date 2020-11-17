前一日藉著外資買盤推升，KOSPI創下近3年新高後，今早大盤卻沒有受到美股大漲激勵，指數反而出現大幅度震盪格局。KOSPI指數暫為2543.81點，上漲0.78點，漲幅0.03%。

有鑑於每日確診人數，已持續4天都超過200位，韓國政府今(17)日決定從19日起，將在大首爾地區，將社交距離規範提升至1.5級，希望藉此能遏阻新冠肺炎散播。不過，KOSPI已創近3年新高點，雖然美國疫苗研發進度，有正面消息傳出，但投資人擔心遠水救不了近火下，決定先落袋為安，使得KOSPI午前出現平盤上下震盪走勢。

三星電子今年前9個月的研究發展費用，高達15.89兆韓元，約143億美元，也再度刷下新高紀錄。同時，前9月研發費較上年同期，更是增加6000億韓元，年增幅約4%。三星電子股價卻表現乏善可陳，小漲0.15%。同業SK海力士則漲0.41%。現代汽車漲2.5%，子公司起亞汽車漲0.34%。韓國網路雙雄Naver與競爭對手 Kakao雙雙均跌逾1%。

大韓航空欲併購韓亞航消息，卻讓大韓航空大跌逾7%，其母公司韓進KAL控股也重創逾7%。相反地，被併購的韓亞航，股價卻飆漲近8%。

最新匯價，目前1美元可兌換1107.15 韓元，韓元升值2.15元。

(時報資訊)